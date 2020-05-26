НАБУ заблокировало 14 миллионов долларов на счетах Александра Клименко – министра Януковича

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что они заблокировали счета компаний, связанных с министром доходов и сборов Украины времен президентства Януковича Александром Клименко.

В целом речь идет о 14 миллионах долларов. Эти деньги хранятся на арестованных счетах компаний, связанных с экс-министром, в банках Лихтенштейна. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

В то же время Суд объяснил отмену ареста Клименко – экс-министра Януковича

Указанные счета арестованы в рамках расследования уголовного производства по подозрению бывшего министра Клименко в причинении более 3 миллиардов гривен ущерба государству.

Запрет на распоряжение ими действует с 2017 года и продлевается каждый год. Если суд признает Клименко виновным, эти деньги могут быть использованы для возмещения ущерба государству.

Как еще дела против Клименко расследует НАБУ

В работе детективов НАБУ также находится уголовное производство, в котором экс-министр подозревается в нанесении более 100 миллиардов гривен убытков.

При этом впоследствии компания, аффилированная с Клименко, пыталась взыскать с АО "Укрзализныця" 301 миллион гривен. На эти средства детективами НАБУ был наложен арест. Наложили арест и на 1000 вагонов, приобретенных этой же компанией.