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НАБУ заблокувало 14 мільйонів доларів на рахунках Клименка – міністра часів Януковича

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Олександр Клименко
Олександр Клименко / LIGA.net

В Національному антикорупційному бюро заявили що вони заблокували рахунки компаній, пов’язаних з міністром доходів і зборів України часів президентства Януковича Олександром Клименком.

Загалом мова йде про 14 мільйонів доларів. Ці гроші зберігаються на арештованих рахунках компаній, пов’язаних з ексміністром, в банках Ліхтенштейну. Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Водночас Суд пояснив скасування арешту Клименка – ексміністра часів Януковича

Вказані рахунки арештовані в межах розслідування кримінального провадження за підозрою колишнього Клименка у завданні понад 3 мільярдів гривень збитків державі.  

Заборона на розпорядження ними діє з 2017 року та продовжується щороку. Якщо суд визнає Клименка винним, ці гроші можуть бути використані для відшкодування збитків державі.

Як ще справи проти Клименка розслідує НАБУ

У роботі детективів НАБУ також перебуває кримінальне провадження, в якому ексміністр підозрюється у завданні понад 100 мільярдів гривень збитків. 

При цьому згодом компанія, афільована з Клименком, намагалася стягнути з АТ "Укрзалізниця" 301 мільйон гривень. Натомість на ці кошти детективами НАБУ було накладено арешт. Наклали арешт і на 1000 вагонів, придбаних цією ж компанією.

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Олександр Клименко НАБУ Новини політики
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