Суд скасував арешт чергового міністра часів Януковича

Вищий антикорупційний суд скасував заочний арешт Олександра Клименка. За часів Віктора Януковича він спершу очолював податкову, а згодом Міністерство податків і зборів.

Наразі причини такого рішення суду невідомі, розповіла речниця Вищого антикорсуду Олеся Чемерис у коментарі "Радіо свобода".

Важливо Офіційно: Рада ЄС зняла санкції з Азарова і Ставицького – що відомо

Таке рішення було схвалене апеляційною палатою ВАКС ще минулого тижня. Наразі сам суд ніяких деталей не повідомляє.

Повний текст свого рішення, зокрема ту частину, де мовиться про його мотивацію, має бути опубліковано згодом. В Офісі генпрокурора поки що теж нічого не коментували.

Хто такий Олександр Клименко: коротко

Це український бізнесмен та політик родом з Макіївки Донецької області. У часи влади Віктора Януковича очолював спершу податкову Донецької області, а з листопада 2011 – Держподаткову службу України.

Наприкінці грудня 2012 року після парламентських виборів увійшов до уряду Миколи Азарова. Олександр Клименко очолив Міністерство податків і зборів.

У лютому 2014 року він втік з України, як і більшість прибічників Януковича. Євросоюз ввів санкції проти нього, уряди Австрії та Швейцарії заявили про арешт його активів.

Його зокрема звинувачують у фінансуванні заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. У 2015 році Інтерпол оголосив його у розшук.