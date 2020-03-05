Рада ЄС зняла санкції з Азарова і Ставицького: що про це відомо

Європейський союз продовжив санкції проти Віктора Януковича і його колишнього оточення ще на рік, до 6 березня 2021 року. Водночас список санкцій скоротився до десяти чоловік. Санкції зняли з експрем'єра-втікача Миколи Азарова і ексміністра енергетики Едуарда Ставицького.

Це рішення набуде чинності завтра, 6 березня, після публікації в Офіційному журналі ЄС.

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З кого саме зняті обмеження, офіційно не повідомляється. Водночас у списку залишилося 10 осіб. У порівнянні з 2019 роком він скоротився на дві особи. Напередодні брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що з переліку виключають експрем'єр-міністра Миколу Азарова і колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Що відомо про санкції ЄС проти оточення Януковича

Санкції проти Віктора Януковича та його оточення були вперше введені в березні 2014 року і відтоді продовжуються на щорічній основі.

З часом Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників через недостатні докази проти них від українського слідства.

У 2019 році ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше зняв обмеження з колишнього міністра юстиції Олена Лукаш та нардепа Сергія Клюєва, ексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.

Хто такий Микола Азаров

Це український політик російського походження. Чотирнадцятий прем'єр-міністр України. До цього двічі був першим віцепрем'єром, а також двічі виконував обов'язки прем'єра. У 2014-му втік з України, відтоді перебуває у розшуку Служби безпеки.

В Україні проти нього відкрита низка кримінальних справ. Так, Азарова підозрюють у заволодінні з іншими учасниками злочинної організації експрезидента-втікача Віктора Януковича скрапленим газом на суму 2,2 мільярда гривень, який належить ПАТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта".

Що відомо про Едуарда Ставицького

Український політик, член "Партії регіонів". Очолював Державну службу геології та надр, Міністерство екології та природних ресурсів, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України. З 2014 року також перебуває у розшуку.

До слова, раніше в ексміністра енергетики Едуарда Ставицького знайшли півостні кілограмів золота і 5 мільйонів доларів готівкою. Він утік до Ізраїлю, отримав паспорт і став Натаном Розенбергом.