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      Посли ЄС вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького, – журналіст

      - Читать новость на русском
      Європейські санкції проти Азарова і Ставицького скасують / Колаж 24 каналу

      Посли Євросоюзу вирішили скасувати санкції проти експрем'єра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького. Про це посли домовлялися ще 11 лютого.

      Також посли ЄС ухвалили рішення щодо інших учасників санкційного списку, написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у твіттері.

      Важливо: Азаров, Курченко і Захарченко – сусіди: як і де живуть у Росії українські політики-втікачі

      Які ще рішення ухвалили посли ЄС: 

      • Продовжили на рік заморожування активів президента-втікача Віктора Януковича та восьми інших осіб на пів року.
      • На 6 місяців продовжили заборону на візи та заморожування активів щодо 175 росіян та сепаратистів.
      • Обмежили права 44 суб'єктів господарювання за порушення територіальної цілісності України.

      Остаточно усі ці рішення мають затвердити міністри закордонних справ ЄС 12 березня.

      Хто такий Микола Азаров

      Це український політик російського походження. Чотирнадцятий прем'єр-міністр України. До цього двічі був першим віцепрем'єром, а також двічі виконував обов'язки прем'єра. У 2014-му втік з України, відтоді перебуває у розшуку Служби безпеки.

      В Україні проти нього відкрита низка кримінальних справ. Так, Азарова підозрюють у заволодінні з іншими учасниками злочинної організації експрезидента-втікача Віктора Януковича скрапленим газом на суму 2,2 мільярда гривень, який належить ПАТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта".

      Що відомо про Едуарда Ставицького

      Український політик, член "Партії регіонів". Очолював Державну службу геології та надр, Міністерство екології та природних ресурсів, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України. З 2014 року також перебуває у розшуку.

      До слова, раніше в ексміністра енергетики Едуарда Ставицького знайшли півостні кілограмів золота і 5 мільйонів доларів готівкою. Він утік до Ізраїлю, отримав паспорт і став Натаном Розенбергом. 

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Євросоюз Санкції Едуард Ставицький Микола Азаров Віктор Янукович
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