Послы ЕС решили снять санкции с Азарова и Ставицкого, – журналист

Послы Евросоюза решили отменить санкции против экс-премьера Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Об этом они договаривались еще 11 февраля.

Также послы ЕС приняли решение относительно других участников санкционного списка, написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в твиттере.

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Какие еще решения приняли послы ЕС:

Продлили на год замораживание активов беглого президента Виктора Януковича и восьми других лиц на пол года.

и восьми других лиц на пол года. На 6 месяцев продлили запрет на визы и замораживание активов в отношении 175 россиян и сепаратистов .

. Ограничили права 44 субъектов хозяйствования за нарушение территориальной целостности Украины.

Окончательно все эти решения должны утвердить министры иностранных дел ЕС 12 марта.

EU ambassadors have decided to remove the asset freezes on the former pm of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi. Prolonged by 12 months for Yanukovych and 8 others & for six months for his son Oleksandr. #Russia #Crimea. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 4, 2020

Кто такой Николай Азаров

Это украинский политик российского происхождения. Четырнадцатый премьер-министр Украины. До этого дважды был первым вице-премьером, а также дважды исполнял обязанности премьера. В 2014-м бежал с Украины, с тех пор находится в розыске Службы безопасности.

В Украине против него открыт ряд уголовных дел. Так, Азарова подозревают в завладении с другими участниками преступной организации экс-президента-беглеца Виктора Януковича сжиженным газом на сумму 2,2 миллиарда гривен, принадлежащего ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта".

Что известно об Эдуарде Ставицком

Украинский политик, член "Партии регионов". Возглавлял Государственную службу геологии и недр, Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины. С 2014 года находится в розыске.

К слову, ранее у экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого нашли полсотни килограммов золота и 5 миллионов долларов наличными. Он сбежал в Израиль, получил паспорт и стал Натаном Розенбергом.