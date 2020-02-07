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      Азаров, Курченко і Захарченко – сусіди: як і де живуть у Росії українські політики-втікачі

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      Яку нерухомість мають українські політики-втікачі у Росії / Колаж 24 каналу

      Колишній прем'єр-міністр Микола Азаров, олігарх Сергій Курченко та ексглава МВС Віталій Захарченко втекли з України одразу після Революції Гідності. Наразі вони переховуються у Росії, де живуть в елітному московському селищі Рубльовка.

      Маєтки Азарова, Курченка та Захарова у Росії розташовані у Рубльовці неподалік, пише російський сайт "Проект".

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      Нерухомість українських політиків-втікачів у Росії / скріншот

      Маєтки Азарова в Росії

      Ексглава уряду України Микола Азаров з родиною має 3 маєтки в Рубльовці, пише російський сайт "Проект". Власницею одного з будинків є дружина чиновника-втікача Людмила Азарова. Нерухомість в елітному селищі з'явилась у жінки одразу через кілька місяців після Революції Гідності в Україні.

      Цього родині колишнього українського міністра було мало, і в 2015 році Азаров взяв в оренду ще один особняк та ділянку по сусідству –вони розташовані на території оздоровчого комплексу "Рубльово-Успенський" в Петрово-Дальньому, що належить управлінню справами президента Росії.


      Будинок Азарова у Росії / скріншот

      Ще один маєток у Рубльовці записаний на невістку Азарова – Лілію. Нерухомість вона придбала у вересні 2014 року.

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      Чим скандальний Азаров? Колишній прем'єр-міністр України, відомий своєю "азірівською" мовою. Після Революції Гідності втік до Росії, тож Генеральна прокуратура України оголосила його у розшук. 

      В Україні проти нього також відкрита низка кримінальних справ. Так, Азарова підозрюють заволодінні з іншими учасниками злочинної організації екс-президента-втікача Віктора Януковича скрапленим газом на суму 2,2 мільярда гривень, який належить ПАТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта".

      Будинок Курченка у Росії

      Наближений до родини експрезидента Януковича олігарх Сергій Курченко також переховується у Росії з 2014 року. Він живе у Рубльовці і має будинок по-сусідству з невісткою Азарова. Нерухомість бізнесмен отримав від свого дядька Георгія Костенка.

      Що цікаво, будинок Курченка доволі великий – він обладнаний ліфтами, з дегустаційною кімнатою, винним льохом, музичною вітальнею, басейном із зоною спа, тренажерними залами, 6 ванними кімнатами і домашнім кінотеатром.


      Маєток олігарха Сергія Курченка в Росії

      Чим скандальний Сергій Курченко?Український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), ексвласник і президент футбольного клубу "Металіст". Після Революції Гідності, як і більшість соратників Януковича, втік з України і досі переховується у Москві.

      Курченка підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету збитків на 7 мільярдів гривень. Проти Курченка відкрита низка кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовані.

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      Маєток Захарченків у Рубльовці

      Сусідом Азарових і Курченків є колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. Одразу після втечі Януковича він також виїхав з України, і тепер живе у Росії.

      Нерухомість у Рубльовці спрочатку була записана на Віталія та Людмилу Захарченків. Проте згодом власницею ділянки залишилась тільки його дружина. Вона нібито отримала маєток у результаті розподілу майна після розлучення.


      Будинок ексглави МВС України Захарченка у Росії

      Чим скандальний Віталій Захарченко?Це міністр внутрішніх справ часів Януковича. Саме за його наказом 20 лютого 2014 року працівники МВС почали застосовувати вогнепальну зброю проти мирних активістів Євромайдану в центрі Києва. Це призвело до масової загибелі протестувальників.

      21 лютого тогож року Верховна Рада проголосувала за відставку Захарченка з посади. Після цього він втік у Росію і наразі перебуває у розшуку СБУ. 

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини нерухомості Новини України Новини політики Віктор Янукович Микола Азаров Сергій Курченко Віталій Захарченко Революція Гідності
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