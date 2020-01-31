Люстровані посадовці часів Януковича отримали посади за Зеленського, – розслідування "Схем"

Президент України Володимир Зеленський призначив у владу низку посадовців з уряду експрем’єра Миколи Азарова, які потрапляють під дію закону "Про очищення влади" (люстрацію).

Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" отримали список членів української урядової делегації на чолі з Азаровим, яка літала до Росії напередодні зупинки Євроінтеграції у 2013 році. Журналісти виявили, що кілька урядовців з цього списку отримали високі посади вже за президентства Зеленського.

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Так, учасниками перемовин з Росією протягом 19-20 листопада 2013 року в Санкт-Петербурзі були Руслан Демченко, Сергій Камишев, Інна Ємельянова та Володимир Єльченко. Саме внаслідок цих перемовин Кабмін Азарова вирішив "призупинити євроінтеграцію", що врешті вилилось у Революцію Гідності.

У складі делегації до Санкт-Петербурга був також Андрій Богдан – на той момент радник прем’єра Азарова, а за Зеленського – керівник Офісу Президента.

Демченко, Камишев та Ємельянова підпадають під ознаки закону "Про очищення влади". Їхні імена містяться в люстраційному списку, опублікованому Міністерством юстиції. У грудні 2019 року Зеленський призначив Камишева надзвичайним і повноважним послом України в Китаї.

Перша заступниця міністра юстиції за часів президенства Віктора Януковича – Інна Ємельянова у серпні 2019 року указом Зеленського була призначена до комісії з правової реформи.

Перший заступник міністра закордонних справ у 2013 році Руслан Демченко раніше як радник п’ятого президента Петра Порошенка представляв Україну в Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. У липні 2019 року Зеленський призначив Демченка своїм радником.

Щодо колишнього посла України в Росії Володимира Єльченка, то його посада не потрапляє під люстрацію. За Порошенка він став постійним представником України при ООН. У грудні 2019 року Зеленський призначив Єльченка надзвичайним і повноважним послом України у США.

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Зауважимо, що закон забороняє люстрованим посадовцям обіймати державні посади до 2024 року.

Що таке люстрація? Заборона діячам високого рангу, які скомпрометували себе, впродовж певного часу або пожиттєво працювати на держслужбі. В Україні поняття люстрація прописане в законі "Про очищення влади". Поштовхом для його ухвалення у 2014 році стали наслідки президентства Віктора Януковича. Закон визначає засади проведення перевірки держслужбовців та посадовців органів місцевого самоврядування і забороняє обіймати держпосади протягом 5 та 10 років певним категоріям фізосіб.