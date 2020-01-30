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      Офіс Президента засекретив дані про своїх відвідувачів: деталі

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      Офіс Президента / 1news.com.ua

      Інформації про те, хто відвідував Банкову, немає у відкритому доступі. Імена гостей приховують, пояснюючи це конфіденційністю.

      Так, Офіс Президента відмовився надати журналістам список своїх відвідувачів. Про це інформує проєкт "Схеми: корупція в деталях".

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      Журналістам у відповідь на запит надійшов документ із відмовою. На ньому – підпис тимчасової виконувачки обов’язків керівника департаменту доступу до публічної інформації ОПУ Тамари Козицької.

      У листі йдеться про те, що "ведення робочих журналів (журналів відвідувачів – 24 канал) є допоміжним документом для зручності роботи співробітників Служби охорони під час допуску відвідувачів".

      Окремо на Банковій заявили, що "інформація про відвідувачів є конфіденційною" і відмовилися надати на запит інструкцію, яка визначає порядок допуску до Офісу Президента. У відповіді йдеться про те, що такий документ містить інформацію з обмеженим доступом.


      Відповідь на запит журналістів/ фото "Радіо Свобода"

      Увага! Така ж практика діяла за президентства Петра Порошенка і Віктора Януковича. Вони теж приховували інформацію про відвідувачів Банкової.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента ЗМІ
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