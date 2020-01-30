Офис Президента засекретил данные о своих посетителях: детали

Информации о том, кто посещал Банковую, нет в открытом доступе. Имена гостей скрывают, объясняя это конфиденциальностью.

Так, Офис Президента отказался предоставить журналистам список своих посетителей. Об этом сообщает проект "Схемы: коррупция в деталях".

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Журналистам в ответ на запрос поступил документ с отказом. На нем – подпись временной исполняющей обязанности руководителя департамента доступа к публичной информации ОПУ Тамары Козицкой.

В письме говорится, что "ведение рабочих журналов (журналов посетителей – 24 канал) является вспомогательным документом для удобства работы сотрудников Службы охраны при допуске посетителей".

Отдельно на Банковой заявили, что "информация о посетителях является конфиденциальной" и отказались предоставить по запросу инструкцию, которая определяет порядок допуска к Офису Президента. В ответе говорится, что такой документ содержит информацию с ограниченным доступом.



Ответ на запрос журналистов / фото "Радио Свобода"

Внимание! Такая же практика действовала при президенте Петре Порошенко и Викторе Януковиче. Они скрывали информацию о посетителях Банковой.