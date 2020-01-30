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      Офис Президента засекретил данные о своих посетителях: детали

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      Офис Президента / 1news.com.ua

      Информации о том, кто посещал Банковую, нет в открытом доступе. Имена гостей скрывают, объясняя это конфиденциальностью.

      Так, Офис Президента отказался предоставить журналистам список своих посетителей. Об этом сообщает проект "Схемы: коррупция в деталях".

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      Журналистам в ответ на запрос поступил документ с отказом. На нем – подпись временной исполняющей обязанности руководителя департамента доступа к публичной информации ОПУ Тамары Козицкой.

      В письме говорится, что "ведение рабочих журналов (журналов посетителей – 24 канал) является вспомогательным документом для удобства работы сотрудников Службы охраны при допуске посетителей".

      Отдельно на Банковой заявили, что "информация о посетителях является конфиденциальной" и отказались предоставить по запросу инструкцию, которая определяет порядок допуска к Офису Президента. В ответе говорится, что такой документ содержит информацию с ограниченным доступом.


      Ответ на запрос журналистов / фото "Радио Свобода"

      Внимание! Такая же практика действовала при президенте Петре Порошенко и Викторе Януковиче. Они скрывали информацию о посетителях Банковой.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Офіс Президента
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