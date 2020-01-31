Люстрованные чиновники времен Януковича получили должности при Зеленском, – расследование "Схем"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил во власть ряд чиновников из правительства экс-премьера Николая Азарова, которые попадают под действие закона "Об очистке власти" (люстрации).

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" получили список членов украинской правительственной делегации во главе с Азаровым, которая летала в Россию накануне остановки евроинтеграции в 2013 году. Журналисты обнаружили, что несколько чиновников из этого списка получили высокие должности уже при президентстве Зеленского.

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Так, участниками переговоров с Россией в течение 19-20 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге были Руслан Демченко, Сергей Камышев, Инна Емельянова и Владимир Ельченко. Именно вследствие этих переговоров Кабмин Азарова решил "приостановить евроинтеграцию", что в конце вылилось в революцию Достоинства.

В составе делегации в Санкт-Петербург был также Андрей Богдан – на тот момент советник премьера Азарова, а при Зеленском – руководитель Офиса Президента.

Демченко, Камышев и Емельянова подпадают под признаки закона "Об очистке власти". Их имена содержатся в люстрационном списке, опубликованном Министерством юстиции. В декабре 2019 года Зеленский назначил Камышева чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китае.

Первый заместитель министра юстиции во времена президентства Виктора Януковича – Инна Емельянова в августе 2019 года указом Зеленского была назначена в комиссию по правовой реформе.

Первый заместитель министра иностранных дел в 2013 году Руслан Демченко ранее как советник пятого президента Петра Порошенко представлял Украину в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В июле 2019 года Зеленский назначил Демченко своим советником.

Должность бывшего посла Украины в России Владимира Ельченко не попадает под люстрацию. При Порошенко он стал постоянным представителем Украины при ООН. В декабре 2019 года Зеленский назначил Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

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Заметим, что закон запрещает люстрованным чиновникам занимать государственные должности до 2024 года.

Что такое люстрация? Запрет деятелям высокого ранга, скомпрометировавшим себя, в течение определенного времени или пожизненно работать на госслужбе. В Украине понятие "люстрация" прописано в законе "Об очистке власти". Толчком для его принятия в 2014 году стали последствия президентства Виктора Януковича. Закон определяет принципы проведения проверки госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления и запрещает занимать госдолжности в течение 5 и 10 лет определенным категориям физлиц.