Сина Азарова судитимуть в Італії: у чому його підозрюють

Прокуратура італійського Мілана просить притягнути до відповідальності сина експрем'єра Миколи Азарова Олексія. Його підозрюють у створенні фіктивної фірми та відмиванні грошей, які родина Азарових отримала як хабар від Андрія Клюєва за призначення його віцепрем’єром.

У матеріалах справи мовиться, що у 2012 році італійська фірма придбала дві "розкішні" вілли на Сардинії. У такий спосіб родина Азарових відмила майже 18 мільйонів доларів. Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera.

До теми: Суд арештував майно та рахунки в банках сина Азарова у трьох країнах

Микола Азарова отримав ці кошти від Андрія Клюєва у 2010 році за призначення останнього на посаду віцепрем’єра. Цю інформацію італійські правоохоронці отримали від Генпрокуратури України, а також завдяки слідчим діям, проведеним на Кіпрі, в Австрії, Ліхтенштейні та Німеччині під координацією "Євроюсту".

Частина цих незаконних грошей, які походили з кіпрської фірми Aspelta Trading Limited, згодом надійшли на рахунки австрійської фірми Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh — керівником цієї фірми був австрійський посередник Фрідріх Бубла. Він є довіреною особою родини Азарових.

У жовтні 2012 року ця австрійська фірма викупила акції фіктивної італійської компанії під назвою Agosto 2012 Srl. У листопаді 2012 року та серпні 2013 року цю фірму використали для купівлі двох вілл на Сардинії — у місцевості Гольфо ді Марінелла, провінції Ольбія.

Ці вілли спочатку були арештовані слідчими, потім їх звільнили на запит австрійця Бубла, але зараз їх знову взяли під арешт.

Що відомо про заарештоване майно Олексія Азарова

Микола і Олексій Азаров перебувають у розшуку.

Експрем'єра підозрюють у заволодінні з іншими учасниками злочинної організації експрезидента-втікача Віктора Януковича скрапленим газом на суму 2,2 мільярда гривень, що належить ПАТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта". Він утік з України у 2014 році.

Олексій Азаров перебуває у розшуку з 2015 року. В січні 2015 року йому було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею "незаконне збагачення". Кримінальне провадження проти нього відкрили 31 грудня 2014 року.

Згодом, суд арештував 10 рахунків у швейцарських банках сина Азарова у трьох країнах. Загалом накладено арешти на земельні ділянки та будинки Олексія Азарова на території України та Італії. Також під арешт потрапили грошові кошти на рахунках підприємств, бенефіціарним власником яких є Олексій Азаров в банках Швейцарії. Арештували і автомобілі сина експрем’єра.