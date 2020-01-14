17:56
14 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін + Асад = "Голуб миру" Трамп. "Танчики" в парламенті РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 13 січня
      Вєсті.UA: Італійські канікули Кернеса. Ваша святість Дубінський
      Вєсті.UA
      21:01, 13 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Сина Азарова судитимуть в Італії: у чому його підозрюють

      561 Читать новость на русском
      Олексій Азаров / https://www.rbc.ua/ukr

      Прокуратура італійського Мілана просить притягнути до відповідальності сина експрем'єра Миколи Азарова Олексія. Його підозрюють у створенні фіктивної фірми та відмиванні грошей, які родина Азарових отримала як хабар від Андрія Клюєва за призначення його віцепрем’єром.

      У матеріалах справи мовиться, що у 2012 році італійська фірма придбала дві "розкішні" вілли на Сардинії. У такий спосіб родина Азарових відмила майже 18 мільйонів доларів. Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera.

      До теми: Суд арештував майно та рахунки в банках сина Азарова у трьох країнах

      Микола Азарова отримав ці кошти від Андрія Клюєва у 2010 році за призначення останнього на посаду віцепрем’єра. Цю інформацію італійські правоохоронці отримали від Генпрокуратури України, а також завдяки слідчим діям, проведеним на Кіпрі, в Австрії, Ліхтенштейні та Німеччині під координацією "Євроюсту".

      Частина цих незаконних грошей, які походили з кіпрської фірми Aspelta Trading Limited, згодом надійшли на рахунки австрійської фірми Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh — керівником цієї фірми був австрійський посередник Фрідріх Бубла. Він є довіреною особою родини Азарових.

      У жовтні 2012 року ця австрійська фірма викупила акції фіктивної італійської компанії під назвою Agosto 2012 Srl. У листопаді 2012 року та серпні 2013 року цю фірму використали для купівлі двох вілл на Сардинії — у місцевості Гольфо ді Марінелла, провінції Ольбія.

      Ці вілли спочатку були арештовані слідчими, потім їх звільнили на запит австрійця Бубла, але зараз їх знову взяли під арешт.

      Що відомо про заарештоване майно Олексія Азарова

      Микола і Олексій Азаров перебувають у розшуку.

      Експрем'єра підозрюють у заволодінні з іншими учасниками злочинної організації експрезидента-втікача Віктора Януковича скрапленим газом на суму 2,2 мільярда гривень, що належить ПАТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта". Він утік з України у 2014 році.

      Олексій Азаров перебуває у розшуку з 2015 року. В січні 2015 року йому було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею "незаконне збагачення". Кримінальне провадження проти нього відкрили 31 грудня 2014 року.

      Згодом, суд арештував 10 рахунків у швейцарських банках сина Азарова у трьох країнах. Загалом накладено арешти на земельні ділянки та будинки Олексія Азарова на території України та Італії. Також під арешт потрапили грошові кошти на рахунках підприємств, бенефіціарним власником яких є Олексій Азаров в банках Швейцарії. Арештували і автомобілі сина експрем’єра.

      Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
      сьогодні
      12470
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Микола Азаров Андрій Клюєв Сергій Клюєв
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Чому ЗМІ не мають давати можливість антивакцинаторам поширювати свої думки
      Олександр Бевза 27
      сьогодні , 17:00 Российская пропаганда утрачивает силу: почему сорвалось ливийское перемирие
      Ель Мюрид 270
      сьогодні , 11:23 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      18194
      сьогодні , 00:32 Алергія на домашніх тварин: що саме провокує алергічні реакції
      441
      сьогодні , 16:05 Аваков може перетворити Зеленського на маріонетку: ексклюзивне інтерв'ю з Дмитром Гнапом
      Олена Трибушна 674
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук