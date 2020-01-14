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      Сына Азарова будут судить в Италии: в чем его подозревают

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      Алексей Азаров / https://www.rbc.ua/ukr

      Прокуратура итальянского Милана просит привлечь к ответственности сына экс-премьера Николая Азарова Алексея. Его подозревают в создании фиктивной фирмы и отмывании денег, которые семья Азаровых получила в качестве взятки от Андрея Клюева за назначение его вице-премьером.

      В материалах дела говорится, что в 2012 году итальянская фирма приобрела две роскошные виллы на Сардинии. Таким образом семья Азаровых отмыла почти 18 миллионов долларов. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

      К теме: Суд арестовал имущество и счета в банках сына Азарова в трех странах

      Николай Азарова получил эти средства от Андрея Клюева в 2010 году за назначение последнего на должность вице-премьера. Эту информацию итальянские правоохранители получили от Генпрокуратуры Украины, а также благодаря следственным действиям, проведенным на Кипре, в Австрии, Лихтенштейне и Германии под координацией "Евроюста".

      Часть этих незаконных денег, которые проходили от кипрской фирмы Aspelta Trading Limited, впоследствии поступили на счета австрийской фирмы Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh – руководителем этой фирмы был австрийский посредник Фридрих Бубла. Он является доверенным лицом семьи Азаровых.

      В октябре 2012 года эта австрийская фирма выкупила акции фиктивной итальянской компании под названием Agosto 2012 Srl. В ноябре 2012 года и августе 2013 года эту фирму использовали для покупки двух вилл на Сардинии — в местности Гольфо ди Маринелла, провинции Ольбия.

      Эти виллы сначала были арестованы следователями, потом арест сняли на запрос австрийца Бублы, но сейчас их снова взяли под арест.

      Что известно об арестованном имуществе Алексея Азарова

      Николай и Алексей Азаров находятся в розыске.

      Экс-премьера подозревают в завладении с другими участниками преступной организации экс-президента-беглеца Виктора Януковича сжиженным газом на сумму 2,2 миллиарда гривен, принадлежащим ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта". Он сбежал из Украины в 2014 году.

      Алексей Азаров находится в розыске с 2015 года. В январе 2015 года ему было сообщено о подозрении в совершении преступления по статье "незаконное обогащение". Уголовное производство против него открыли 31 декабря 2014 года.

      Впоследствии суд арестовал 10 счетов в швейцарских банках сына Азарова в трех странах. В общем наложены аресты на земельные участки и дома Алексея Азарова на территории Украины и Италии. Также под арест попали денежные средства на счетах предприятий, бенефициарным владельцем которых является Алексей Азаров в банках Швейцарии. Арестовали и автомобили сына экс-премьера.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Андрей Клюев Николай Азаров Сергей Клюев
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