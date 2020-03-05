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      ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого: что об этом известно

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      Европейский союз продлил санкции против Виктора Януковича и его бывшего окружения еще на год, до 6 марта 2021 года. В то же время список санкций сократился до десяти человек. Санкции сняли с экс-премьера беглеца Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

      Это решение вступит в силу завтра, 6 марта, после опубликования в Официальном журнале ЕС.

      Актуально: Послы ЕС решили снять санкции с Азарова и Ставицкого, – журналист

      С кого именно сняты ограничения, официально не сообщается. В то же время в списке осталось 10 человек. По сравнению с 2019 годом он сократился на два человека. Накануне брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что из перечня исключают экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

      Что известно о санкциях ЕС против окружения Януковича

      • Санкции против Виктора Януковича и его окружения были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор продолжаются на ежегодной основе.
      • Со временем Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.
      • В 2019 году ЕС исключил из санкционного списка экс-главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще ранее снял ограничения с бывшего министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, экс-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.

      Кто такой Николай Азаров

      Это украинский политик российского происхождения. Четырнадцатый премьер-министр Украины. До этого дважды был первым вице-премьером, а также дважды исполнял обязанности премьера. В 2014-м бежал из Украины, с тех пор находится в розыске Службы безопасности.

      В Украине против него открыт ряд уголовных дел. Так, Азарова подозревают в завладении с другими участниками преступной организации экс-президента беглеца Виктора Януковича сжиженным газом на сумму 2,2 миллиарда гривен, который принадлежит ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта".

      Что известно об Эдуарде Ставицком

      Украинский политик, член "Партии регионов". Возглавлял Государственную службу геологии и недр, Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины. С 2014 года также находится в розыске. 

      К слову, ранее у экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого нашли полсотни килограммов золота и 5 миллионов долларов наличными. Он сбежал в Израиль, получил паспорт и стал Натаном Розенбергом.

      Главные новости 4 марта: в Украине поменялось правительство и премьер-министр
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Эдуард Ставицкий Николай Азаров Евросоюз Санкции Виктор Янукович Новости Украины Новости политики
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