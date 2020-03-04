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      Вероятность снятия санкций ЕС с Азарова и Ставицкого – 99%, – эксперт

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      По сообщениям СМИ, послы ЕС намерены отменить санкции против экс-премьера Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Украинский политолог Вадим Трюхан в комментарии 24 каналу объяснил, какова вероятность принятия такого решения и почему на это может пойти Евросоюз.

      Санкции против украинских чиновников режима президента-беглеца Виктора Януковича в ЕС уже отменяли. Речь идет о братьях Клюевых, Елене Лукаш и других.

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      И это, по словам Вадима Трюхана, связано с тем, что в Украине уделяют недостаточно внимания вопросу доказательства вины Януковича и его приспешников в тех преступлениях, которые они совершили в течение своего пребывания у власти. А для европейцев мало только политических заявлений. Для них важны доказательства.

      Учитывая то, что против Азарова и Ставицкого в Украине нет судебных решений, вступивших в силу, можно предположить, что ГПУ не предоставила ЕС достаточно доказательств, чтобы санкции были продлены. Здесь нет никакой политики – только юриспруденция,
      – отмечает эксперт.

      Он убежден: вероятность отмены санкций – 99%. И пока в Украине вряд ли будут серьезно заниматься обжалованием такого решения. Во-первых, потому что ГПУ все еще реформируется. Во-вторых, на внеочередном заседании Верховной Рады уже 5 марта, вероятно, действующего генпрокурора отправят в отставку.

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      Каковы возможные последствия этого?

      Прежде всего это – репутационная неприятность для государства. Украина таким образом показывает несовершенство правоохранительной системы. Речь идет о доведении до логического завершения – приговоров судов – дел, которые возбуждены против представителей преступного режима Януковича.

      Также внутри страны, вероятно, будет раздаваться критика со стороны патриотически настроенных политических сил. В частности, критика действий ГПУ и руководства государства. Однако в Европе вряд ли кто-то всерьез будет обращать на это внимание – сейчас там больше озабочены тем, что происходит в Сирии, и ситуацией со вспышкой коронавируса на континенте.

      Стоит отметить, что санкции ЕС против Януковича и его соратников действуют до 6 марта 2020 года. Последний раз их продливали 4 марта 2019 года.

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Санкции Виктор Янукович Эдуард Ставицкий Николай Азаров
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