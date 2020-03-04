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      Ймовірність зняття санкцій ЄС з Азарова та Ставицького – 99%, – експерт

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      Микола Азаров був прем'єр-міністром України за президентства Януковича / 24 канал

      За повідомленнями ЗМІ, посли ЄС мають намір скасувати санкції проти експрем'єра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького. Український політолог Вадим Трюхан у коментарі 24 каналу пояснив, яка ймовірність прийняття такого рішення та чому на це може піти Євросоюз.

      Санкції проти українських високопосадовців режиму президента-втікача Віктора Януковича у ЄС уже скасовували. Йдеться про братів Клюєвих, Олену Лукаш тощо.

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      І це, за словами Вадима Трюхана, пов'язано з тим, що в Україні приділяють недостатньо уваги питанню доведення вини Януковича і його поплічників у тих злочинах, які вони скоїли протягом свого перебування при владі. А для європейців мало лише політичних заяв. Для них важливі докази.

      З огляду на те, що проти Азарова і Ставицького в Україні немає судових рішень, які набули чинності, можна припустити, що ГПУ не надала ЄС достатньо доказів, щоб санкції були продовжені. Тут немає жодної політики – виключно юриспруденція,
      – зазначає експерт.

      Він переконаний: ймовірність скасування санкцій – 99%. І наразі в Україні навряд чи будуть серйозно займатися оскарженням такого рішення. По-перше, тому що ГПУ все ще реформується. По-друге, на позачерговому засіданні Верховної Ради уже 5 березня, ймовірно, чинного генпрокурора відправлять у відставку.

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      Які можливі наслідки цього?

      Передусім це – репутаційна неприємність для держави. Україна таким чином показує недосконалість правоохоронної системи. Йдеться про доведення до логічного завершення – вироків судів – справ, які порушені проти представників злочинного режиму Януковича.

      Також всередині країни, ймовірно, буде лунати критика з боку патріотично налаштованих політичних сил. Зокрема, критика дій ГПУ і керівництва держави. Однак у Європі навряд чи хтось всерйоз буде звертати на це увагу – зараз там більше стурбовані тим, що відбувається в Сирії, та ситуацією зі спалахом коронавірусу на континенті.

      Варто зазначити, що санкції ЄС проти Януковича та його соратників є чинними до 6 березня 2020 року. Востаннє їх продовжували 4 березня 2019 року.  

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Євросоюз Новини політики Санкції Віктор Янукович Едуард Ставицький Микола Азаров
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