Ймовірність зняття санкцій ЄС з Азарова та Ставицького – 99%, – експерт

За повідомленнями ЗМІ, посли ЄС мають намір скасувати санкції проти експрем'єра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького. Український політолог Вадим Трюхан у коментарі 24 каналу пояснив, яка ймовірність прийняття такого рішення та чому на це може піти Євросоюз.

Санкції проти українських високопосадовців режиму президента-втікача Віктора Януковича у ЄС уже скасовували. Йдеться про братів Клюєвих, Олену Лукаш тощо.

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І це, за словами Вадима Трюхана, пов'язано з тим, що в Україні приділяють недостатньо уваги питанню доведення вини Януковича і його поплічників у тих злочинах, які вони скоїли протягом свого перебування при владі. А для європейців мало лише політичних заяв. Для них важливі докази.

З огляду на те, що проти Азарова і Ставицького в Україні немає судових рішень, які набули чинності, можна припустити, що ГПУ не надала ЄС достатньо доказів, щоб санкції були продовжені. Тут немає жодної політики – виключно юриспруденція,

– зазначає експерт.

Він переконаний: ймовірність скасування санкцій – 99%. І наразі в Україні навряд чи будуть серйозно займатися оскарженням такого рішення. По-перше, тому що ГПУ все ще реформується. По-друге, на позачерговому засіданні Верховної Ради уже 5 березня, ймовірно, чинного генпрокурора відправлять у відставку.

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Які можливі наслідки цього?

Передусім це – репутаційна неприємність для держави. Україна таким чином показує недосконалість правоохоронної системи. Йдеться про доведення до логічного завершення – вироків судів – справ, які порушені проти представників злочинного режиму Януковича.

Також всередині країни, ймовірно, буде лунати критика з боку патріотично налаштованих політичних сил. Зокрема, критика дій ГПУ і керівництва держави. Однак у Європі навряд чи хтось всерйоз буде звертати на це увагу – зараз там більше стурбовані тим, що відбувається в Сирії, та ситуацією зі спалахом коронавірусу на континенті.

Варто зазначити, що санкції ЄС проти Януковича та його соратників є чинними до 6 березня 2020 року. Востаннє їх продовжували 4 березня 2019 року.