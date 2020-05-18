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Суд отменил арест очередного министра времен Януковича

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Суд скасував заочний арешт Олександра Клименка
Суд скасував заочний арешт Олександра Клименка / oleksandr-klymenko.com

Высший антикоррупционный суд отменил заочный арест Александра Клименко. Во времена Виктора Януковича он сначала возглавлял налоговую, а затем Министерство налогов и сборов.

Пока причины такого решения суда неизвестны, рассказала пресс-секретарь Высшего антикорсуду Алеся Чемерис в комментарии "Радио свобода".

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Такое решение было принято апелляционной палатой ВАКС еще на прошлой неделе. Сейчас сам суд никаких деталей не сообщает.

Полный текст своего решения, в частности ту часть, где говорится про его мотивацию, должен быть опубликован позже. В Офисе генпрокурора пока тоже ничего не комментировали.

Кто такой Александр Клименко: коротко

Это украинский бизнесмен и политик родом из Макеевки Донецкой области. Во времена власти Виктора Януковича возглавлял сначала налоговую Донецкой области, а с ноября 2011 – Госналоговую службу Украины.

В конце декабря 2012 года после парламентских выборов вошел в правительство Николая Азарова. Александр Клименко возглавил Министерство налогов и сборов.

В феврале 2014 года он сбежал из Украины, как и большинство сторонников Януковича. Евросоюз ввел санкции против него, правительства Австрии и Швейцарии заявили об аресте его активов.

Его в частности обвиняют в финансировании беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. В 2015 году Интерпол объявил его в розыск.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Государственная налоговая служба Антикоррупционный суд Александр Клименко Николай Азаров Виктор Янукович Новости Украины Новости политики
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