Перед тем Жоравович руководил Северо-Восточным межрегиональным территориальным управлением АРМА.

Важно Руководство АРМА отстранили и отправили под домашний арест

Немчинов отметил, что уже представил коллективу нового главу АРМА.

Что известно о Жоравовиче

В 2000 году он окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. Затем стал кандидатом юридических наук и работал по специальности юриста более 15 лет. Сейчас политику 43 года.

Коррупционный скандал в АРМА: главное

  • В конце июля временного исполняющего обязанности главы АРМА Виталия Сигидина отстранили от должности.
  • Дело в том, что его и еще нескольких чиновников подозревают в присвоении более 400 тысяч долларов. Речь идет также о заместителе Сигидина Владимире Павленко и начальнике управления менеджмента активов Арме Вахтанге Бочоришвили.
  • В ГБР считают, что чиновники безосновательно перечисляли деньги на банковский счет человека, который не имел к этой сумме никакого отношения. Потом деньги вроде бы разделили.
  • Печерский райсуд Киева уже избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.