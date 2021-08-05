Перед тим Жоравович керував Північно-Східним міжрегіональним територіальним управлінням АРМА.

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Немчінов зазначив, що вже представив колективу нового главу АРМА.

Що відомо про Жоравовича

У 2000 році він закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. Потім став кандидатом юридичних наук і працював за фахом юриста більше ніж 15 років. Наразі політику 43 роки.

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