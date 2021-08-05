Перед тим Жоравович керував Північно-Східним міжрегіональним територіальним управлінням АРМА.

Важливо Керівництво АРМА відсторонили та відправили під домашній арешт

Немчінов зазначив, що вже представив колективу нового главу АРМА.

Що відомо про Жоравовича

У 2000 році він закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. Потім став кандидатом юридичних наук і працював за фахом юриста більше ніж 15 років. Наразі політику 43 роки.

Корупційний скандал в АРМА: головне

  • Наприкінці липня тимчасового виконувача обов'язків очільника АРМА Віталія Сигидина відсторонили від посади.
  • Річ у тім, що його та ще кількох високопосадовців підозрюють у привласненні понад 400 тисяч доларів. Мовиться також про заступника Сигидина Володимира Павленка та начальника управління менеджменту активів АРМА Вахтанга Бочоришвілі.
  • У ДБР вважають, що посадовці безпідставно перераховували гроші на банківський рахунок людини, яка не мала до цієї суми жодного стосунку. Потім гроші начебто розділили.
  • Печерський райсуд Києва вже обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.