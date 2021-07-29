Окрім відсторонення від посад, Печерський райсуд Києва обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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Згідно з рішенням, яке ухвалив 29 липня суддя Сергій Вовк, держслужбовці перебуватимуть під нічним домашнім арештом щонайменше до 24 вересня.

Загалом від посад відсторонили:

тимчасово виконуючого обов'язки очільника АРМА Віталія Сигидина;

його заступника Володимира Павленка;

начальника управління менеджменту активів АРМА Вахтанг Бочоришвілі.

Як заявив у фейсбуці Володимир Павленко, він планує оскаржувати це рішення.

Нічний домашній (арешт – 24 канал) і відсторонення. Матиму тепер час для мемуарів та особистого розвитку. Оскаржувати буду,

– написав він.

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