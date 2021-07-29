Окрім відсторонення від посад, Печерський райсуд Києва обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
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Згідно з рішенням, яке ухвалив 29 липня суддя Сергій Вовк, держслужбовці перебуватимуть під нічним домашнім арештом щонайменше до 24 вересня.
Загалом від посад відсторонили:
- тимчасово виконуючого обов'язки очільника АРМА Віталія Сигидина;
- його заступника Володимира Павленка;
- начальника управління менеджменту активів АРМА Вахтанг Бочоришвілі.
Як заявив у фейсбуці Володимир Павленко, він планує оскаржувати це рішення.
Нічний домашній (арешт – 24 канал) і відсторонення. Матиму тепер час для мемуарів та особистого розвитку. Оскаржувати буду,
– написав він.
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