Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в конце 2019 года пафосно заявил, что ни одна из государственных институций не проходила через такой этап трансформации, который бы содержал оценку каждого из прокуроров. В результате тотальной переаттестации Офис генпрокурора очистился на 54%. Тогда уволили более 700 работников.

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Их тестировали на знание законодательства, общее развитие и проверяли на добропорядочность. Записи этих собеседований почти сразу уничтожили, но остались решения кадровых комиссий, где четко прописано, за что именно прокурора решили уволить.

Обратите внимание! Переаттестация прокуроров стартовала в Украине в 2019 году после смены власти. С назначением Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора и пандемией коронавируса люстрация приостановилась. Осенью 2020 года начали этап аттестации местных прокуратур.

Журналисты Bihus.Info почти год судились за то, чтобы эти решения получить – и таки получили. Как выяснилось, "очищенные" люди продолжают работать: кто – в Офисе генпрокурора, кто – в Государственном бюро расследований. Это те самые люди, которых уволили за смертельные ДТП, стрельбу в нетрезвом состоянии, "слив" информации посторонним лицам, гонки арестованных автомобилей.

Сотченко потерял ружье

Одна из самых "интересных" историй – об увольнении прокурора Максима Сотченко. В решении комиссии говорится о том, что в декабре 2018 года он находился в электричке и распивал алкоголь с неизвестным лицом. Внезапно Сотченко потерял сознание, очнулся уже на киевском пригородном вокзале и обнаружил, что у него нет служебного удостоверения и охотничьего ружья.

Член кадровой комиссии Александр Павличенко вспомнил, что на собеседовании Сотченко имел свою версию событий. Он убеждал, что в какой-то компании его сильно отравили и обокрали, а пришел в себя он уже на вокзале в Киеве, где и вызвал полицию.

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Но ружье у Сотченко было не одно. После того случая, уже в 2019 году, с другим ружьем прокурор уехал на охоту. Поймать ничего не удалось, поэтому он выпил и решил пострелять. Увидел горлиц на высоковольтных линиях электропередач за Кагарлыком на Киевщине и попросился перейти через двор местных жителей, чтобы подстрелить птиц. Жители вызвали правоохранителей.

После аттестации Офис генпрокурора избавился от Сотченко, но в конце августа 2020 года он начал работать на Ирину Венедиктову заместителем начальника отдела Департамента надзора за Национальной полицией. Журналисты Bihus.Info попросили его рассказать свою версию событий и даже встретились с ним. Он поговорил с журналистами, но на камеру сказать ничего не захотел.

Стретович "сливала" информацию посторонним

Прокурора Оксану Стретович комиссия "попросила" за безосновательный просмотр сведений в Едином реестре досудебных расследований. Стретович "сливала" служебную информацию посторонним лицам. На собеседовании она убеждала, что кто-то через ее флешку получил доступ к реестру.

Член аттестационной кадровой комиссии Ярополк Бриних пояснил, что прокурор должна была следить за флешкой. Если человек имеет доступ к информации, он должен следить за ней.

Стретович уволили после собеседования, но в сентябре 2020 года она вернулась в Офис генпрокурора. Ирина Венедиктова взяла ее на должность главного специалиста по информационному обеспечению. Прокомментировать эту ситуацию журналистам экс-прокурор не захотела.

Бородий "грешил" подарками, имуществом и "наукивством"

Кого-то из прокуроров "люстрировали" за один прокол, кого-то за два. Есть решения, в которых целые "букеты" причин непрохождения аттестации. Одно из таких решений – в отношении прокурора Ярослава Бородия, который имел и подарок от неустановленных лиц на 359 тысяч гривен наличными, и невозврат изъятого во время расследования имущества, и "наукивство" (кандидат наук не смог назвать ни официальных оппонентов на защите своей диссертации, ни даже специальности, по которой защищался).

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Самое главное, что следует из решения комиссии, – в июне 2012 года Бородий за рулем автомобиля наехал на пешехода. Потерпевшая умерла в больнице после ДТП.

Сейчас экс-прокурор работает следователем в Государственном бюро расследований и расследует дела Майдана. Более 10 прокуроров, уволенных после переаттестации, пошли работать именно в управление дел Майдана ГБР.

Яблонский, который преследовал майдановцев, теперь расследует эти дела

Еще один такой прокурор – это Артем Яблонский. Комиссия установила, что в свое время он преследовал участников Революции Достоинства.



Артем Яблонский / Фото Ukraine Crisis media center

Член аттестационной кадровой комиссии Михаил Каменев отметил, что в своих ответах Яблонский рассказывал, что активисты могли быть виновными. Если же они не были виновными, то он готов извиниться. Мол, своей дальнейшей работой он "перекрыл все с головой".

Сейчас Яблонский руководит управлением "дел Майдана". Теперь – в должности заместителя начальника управления, до этого долгое время он был исполняющим обязанности начальника.

Трачук перегонял арестованные автомобили

Есть и "отсеянные" из прокуратуры люди, которые в Государственном бюро расследований пошли еще выше. Например, Олег Трачук. Кадровая комиссия установила, что у него почему-то был целый "рулон" доверенностей на автомобили.

"Там был, как мы говорили, целый автопарк автомобилей тогда. И это казалось тоже непонятным и странным. Почему это так? Потому что лицо, которое выполняло функции прокурора, оно фактически занималось какими-то коммерческими сделками", – пояснил Павличенко.



Олег Трачук / Фото с сайта ГБР

На одном из этих авто Трачук "докатался". Его остановила полиция на границе Черновицкой и Ивано-Франковской областей и выяснила, что автомобиль Toyota Land Cruiser 200 находится под арестом, о чем есть соответствующее решение суда. Трачук пояснил, что взял авто у знакомого и не знал об аресте.

Там было одно из подозрений, что (взял – 24 канал) именно для того, чтобы перегнать автомобиль, который под арестом. Использовалось удостоверение прокуратуры, но это не сработало и автомобиль задержали,

– рассказал Павличенко.

Кроме этого, прокурор скрыл, что в отношении него когда-то расследовали дело о возможном взяточничестве. Журналисты Bihus.Info о нем писали. Экс-прокурор Трачук не декларировал вообще никакого жилья, а тем временем реестр показывал, что его отец имеет квартиру в элитном жилом комплексе в Киеве.

Львовское ГБР с "люстрированными" прокурорами

Тогда Трачука также уволили, но он прошел "честный и открытый" конкурс и стал заместителем директора Управления ГБР во Львове. Возглавляет Львовское территориальное управление еще один отсеянный прокурор – Руслан Ляшко.



Руслан Ляшко / Фото с сайта ГБР

Ляшко на аттестации отсеяли за "нарушение моральных норм вне службы", хоть и не уточнили о чем говорилось. Среди других его "заслуг" – недостоверность декларирования, которая не помешала его карьерному взлету.

Офис генпрокурора проигнорировал просьбу журналистов прокомментировать эти истории. Из ГБР прислали отписку, что "в порядке проведения открытого конкурса не предусмотрено предоставление информации о предварительных результатах прохождения конкурсов и аттестации в иных органах государственной власти".

"Представители нового правоохранительного органа, Государственного бюро расследований, которое призвано расследовать прежде всего преступления или правоохранительной системы, или высшего эшелона власти, должны быть элитой правоохранительной системы. Когда эта элита набирается из соответствующего контингента, то возникает вопрос, в правильном ли направлении происходит процесс", – отметил Павличенко.

Уволенные прокуроры возобновляются через суд

Есть категория "отсеянных" прокуроров, которые возобновились через суд. Например, прокурор Рустам Сутко – родной брат народного депутата от ОПЗЖ Суто Мамояна, хотя фамилии разные. Сутко комиссия отсеяла за истребование в июне 2018 года материалов уголовного производства из Киевской прокуратуры, которое касалось незаконной деятельности хозяйственного общества. Конечным бенефициарным владельцем общества является отец Сутко.



Рустам Сутко / Фото "Киеввласть"

Аттестационная комиссия не оценила глубину чувств сына, поэтому Рустам Сутко пошел в Окружной административный суд Киева. Он выиграл дело и апелляцию по делу, теперь его восстановили в Офисе генпрокурора.

Кондратюк сбил двух детей

Прокурора Александра Кондратюка люстрировали за ДТП. Как следует из решения комиссии, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и травмировал двоих детей – 2003 и 2005 годов рождения.

По словам члена аттестационной комиссии Брыныха, Кондратюк не смог объяснить, что там произошло. Он убеждал, что был трезвым, а в документах дела – ошибка. Ему в комиссии не поверили и уволили, но он возобновился в Офисе генпрокурора через суд в конце 2020 года. В марте 2021 года его перевели в прокуратуру Луганской области, а ДТП с детьми он теперь считает личным делом и отказывается комментировать.

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"Охотник на голубей" Максим Сотченко сейчас также возобновляется через суд. Он хочет снова быть прокурором и уже выиграл дело о восстановлении в первой инстанции – Окружном административном суде г. Киева.

О чем все эти истории? О том, что после пафосных реляций Рябошапки не прошло и 2 лет, а очищаться придется еще раз. Потому что те, кого якобы люстрировали, возвращаются если не в Офис генпрокурора, то в Государственное бюро расследований или еще куда-то в систему. Люди, официально признанные недобропорядочными, в биографии которых – смертельные ДТП, пьяная стрельба в диких голубей, "слив" информации досудебных расследований, катание на арестованных авто – остаются лицами нашей правоохранительной системы, а мы платим им зарплату из наших денег. И еще одно очищение потом снова проведут за наши же деньги.

Только за 2020 год "герои" этого материала получили от налогоплательщиков зарплату: