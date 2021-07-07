Однако министерство публикует машины не просто так – их владельцы должны платить 25 тысяч гривен налога. Так называемый налог на роскошь. В феврале 2021 года у чиновников произошел какой-то просто системный сбой, ведь перечень "роскошных авто" был очень странный.

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За какие авто нужно платить налоги

За BMW 7 серии 2021 года выпуска, стоимостью около 5 миллионов гривен с 12-цилиндровым двигателем, надо платить налог. А вот за новый Rolls-Royce Ghost с похожим двигателем за минимум 10 миллионов – нет. Жене нардепа Мусы Магомедова налог платить придется, а нардепу от "Батькивщины" Сергею Власенко, стоимость авто которого на миллион выше – нет.

Смысл налога прост: если человек имеет автомобиль, которому менее 5 лет и среднерыночная стоимость которого превышает 375 минимальных зарплат, или 2,25 миллиона, то у владельца есть деньги. Итак, можно взыскать больше денег в бюджет.

Юридические лица платят 25 тысяч гривен в течение года, а рядовые граждане должны уплатить налог после получения "письма счастья" от местной налоговой на протяжении 2 месяцев. Минэкономразвития свой перечень обновляет ежегодно, он общедоступен и в нем указывают марку, модель, возраст, объем, топливо двигателя, а иногда и комплектацию или версию автомобиля, за который придется платить.

В списке Министерства, Ferrari была представлена ​​тремя автомобилями. Де-факто, 2 моделями: 812 Superfast и 2 версии 488 – GTB и Spider. Однако там забыли почему-то о SF90 Stradale, который стоит около 850 тысяч долларов. Таким авто владеет сын экс-мера Киева Степан Черновецкий.



В Украину привезли SF90 Stradale / Фото "Топ жир"

Даже СНБО со своими санкциями настолько не унижал нардепов "Оппозиционной платформы – За жизнь", как это сделали в МЭРТ. Все их попытки выделяться среди нищих коллег на банальных авто S-класса и Touareg умножили на ноль. Однако Maybach как Nokia когда-то – объединяет людей.

Maybach пользуются самые богатые бизнесмены Украины, в частности Ринат Ахметов, миллионер Андрей Ставницер и самый поющий ректор Украины Михаил Поплавский. Однако автомобили этой марки в списке Минэкономразвития отсутствуют.

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В списке также нет Mercedes популярной модели S 560, что стоит более 3,5 миллиона гривен. 2 такими авто владеет Вадим Новинский. На такой же ездил до татаровского-сизошных историй застройщик Максим Микитась. Еще 2 таких у автобазы государственного управления делами, которые обеспечивают авто президента и его семью.

Кроме того, владельцем такой модели авто является экс-заместитель Андрея Ермака, а теперь советник Зеленского, Сергей Трофимов. Однако у него он задокументирован как модель 500, а не 560.

Список министерства пополнили новые модели авто

Во второй половине апреля в список министерства добавили еще некоторые модели. Очевидно, в спешке, потому что, например, там присутствуют автомобили Lamborghini Asterion и Gallardo. Первую модель представили в 2014 году, но она даже не пошла в серию. Вторую же сняли с производства в 2013 году и самой молодой машине этой модели примерно 8 лет, а следовательно она не соответствует возрастному критерию.

Цена базового Shelby F-150 в более чем 100 тысяч долларов не убедила чиновников Минэкономразвития внести его в список. Эта машинка была в списке роскошных в 2019 году, но в дальнейшем почему-то оттуда исчезла. Стоимость переделанного внедорожника в по меньшей мере 220 тысяч долларов, тоже не стала аргументом для внесения творения Devolro в список.



У Новинского есть 2 авто Mercedes S 560 / Фото Avto-nomer

Таким авто владеет миллиардер Геннадий Буткевич – владелец сети супермаркетов "АТБ". Официально авто записано на адвоката Буткевича Александра Наумика.

Как определяют среднерыночную стоимость

"Среднерыночная стоимость" – это понятие учитывается при непопадания авто в список. Стоимость рассчитывается в специальном калькуляторе на сайте Минэкономразвития по специальной формуле. Однако в этой формуле есть проблемы, ведь даже новый автомобиль при покупке сразу теряет около 26% стоимости.

Например, новый Cadillac Escalade, более новая модель чем у Александра Дубинского, стоит 3,8 миллиона гривен. Однако по формуле его среднерыночная стоимость составляет 2,8 миллиона. Немало новых авто, которые стоят больше чем 2,25 миллиона гривен, согласно калькулятору, проседают в цене и не подпадают под налог.

С некоторыми автомобилями эта формула не работает, из-за их ликвидности. Из-за своего имиджа, репутации, надежности, непопулярности у таксистов и т.д., некоторые автомобили не теряют те же 26% начальной стоимости не только после выезда из автосалона, но и несколько лет спустя. Например, Lexus LX450d. Его специальная версия Black Edition есть в списке, а младшие комплектации Luxury за почти 2,9 миллиона гривен отсутствуют.



Lexus модели 450d входит в список министерства / Фото с официального сайта Lexus

На сайте по продаже подержанных авто, автомобили 2018 года производства стоят более 2,25 миллиона гривен. Такой внедорожник есть, например, у нардепа Виталия Борта и на Lexus этой модели передвигается Сергей Тарута и Андрей Николаенко. За эти авто Lexus не нужно платить налог.

Из-за "среднерыночной стоимости" в список МЭРТ также не попал, например, новый Land Rover Defender за около 2,3 миллиона, как у нардепа Дмитрий Шпенова и Mercedes-Benz GLS 400d "экс-слуги" Романа Иванисова, который согласно калькулятору стоит новым 2,8 миллиона. В реальности стоит больше 3 миллионов гривен, а в калькуляторе после расчета среднерыночной стоимости – 2,05.

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Реакция Министерства экономразвития

В переписке в формате запрос-ответ с Министерством экономразвития ответили, что "учет комплектации вообще не предусмотрен методикой подсчета среднерыночной стоимости". Поэтому вместо каких-то объяснений, оправданий или просто выводов – еще один, самый яркий пример некорректности списка МЭРТ.

В сентябре 2020 года владелец Audi Q7 выиграл суд против Киевских налоговиков. Они прислали ему уведомление о необходимости уплаты налога. Логично, его авто было в перечне подлежащих налогообложению. От налога владелец отбился, так как доказал, что в его авто объем не 3 литра, а 2,995 литра.



Владелец Audi Q7 выиграл суд / Фото с официального сайта Audi

В списке Минэкономразвития для Ferrari и Mercedes S-класса указали объемы двигателей по 4 литра. Однако их владельцы могут обжаловать уплату налога, так как их двигатели на самом деле по объему не дотягивают до этой цифры. У SF90 он составляет 3 990 кубических сантиметров, а У Mercedes – 3 982.

Кроме этого, такая же возможность появляется и у владельцев Maybach, но там кроме неточного объема двигателя, еще и название автомобиля прописано неправильно, а следовательно и аргументов не платить, у их владельцев больше.

Смогут ли платить налоги справедливо

К сожалению, в Украине вообще принято судьями все рассматривать абсолютно по форме, но не по существу и, конечно, если недобросовестный судья захочет как-то выкрутиться, то это будет для него поводом взять взятку и сказать "ну я ничего не знаю, ну там же написано не "Майбах", а "Майбаш", а чего я должен был в этом разбираться? Заказывайте экспертизу, что это 1 и тот же автомобиль".

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В конце апреля в "Экономическую правду" попал 1 из проектов "Налоговой реформы". Им предусматривается снижение среднерыночной стоимости автомобилей, которые будут подпадать под налог. Неизвестно примут ли эту версию, не внесут ли какие-то правки, которые все уничтожат, но надеемся, что странных моментов со списком автомобилей в конце концов будет меньше.