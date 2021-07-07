Однак міністерство публікує автівки не просто так – їхні власники повинні сплачувати 25 тисяч гривень податку. Так званий податок на розкіш. У лютому 2021 року у чиновників стався якийсь просто системний збій, адже перелік "розкішних авто" був надзвичайно дивний.

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За які авто треба сплачувати податки

За BMW 7 серії 2021 року випуску, вартістю близько 5 мільйонів гривень з 12-циліндровим двигуном, треба платити податок. А от за новий Rolls-Royce Ghost зі схожим двигуном за мінімум 10 мільйонів – ні. Дружині нардепа Муси Магомедова податок платити доведеться, а нардепу від "Батьківщини" Сергію Власенку, вартість авто якого на мільйон вища – ні.

Сенс податку простий: якщо людина має автомобіль, якому менше ніж 5 років та середньоринкова вартість якого перевищує 375 мінімальних зарплат, або 2,25 мільйона, то у власника є гроші. Отже, можна стягнути більше грошей у бюджет.

Юридичні особи сплачують 25 тисяч гривень впродовж року, а пересічні громадяни мають сплатити податок після отримання "листа щастя" від місцевої податкової впродовж 2 місяців. Мінекономрозвитку свій перелік оновлює щороку, він загальнодоступний і у ньому вказують марку, модель, вік, об'єм, паливо двигуна, а іноді й комплектацію чи версію автомобіля, за який доведеться платити.

У списку Міністерства, Ferrari була представлена трьома автомобілями. Де-факто, 2 моделями: 812 Superfast та 2 версії 488 – GTB та Spider. Однак там забули чомусь про SF90 Stradale, який коштує близько 850 тисяч доларів. Таким авто володіє син ексмера Києва Степан Черновецький.



В Україну привезли SF90 Stradale / Фото "Топ жир"

Навіть РНБО зі своїми санкціями аж настільки не принижувала нардепів "Опозиційної платформи – За життя", як це зробили у МЕРТ. Усі їхні спроби виділятися серед злиденних колег на банальних авто S-класу і Touareg помножили на нуль. Однак Maybach як Nokia колись – об'єднує людей.

Maybach використовують найбагатший бізнесмен України, зокрема Рінат Ахметов, мільйонер Андрій Ставніцер та найспівочіший ректор України Михайло Поплавський. Однак автомобілі цієї марки у списку Мінекономрозвитку відсутні.

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У списку також немає Mercedes популярної моделі S 560, що коштує понад 3,5 мільйона гривень. Аж 2 такі авто має Вадима Новінського. На такій же їздив до татарівсько-сізошних історій забудовник Максим Микитась. Ще 2 таких є у автобази державного управління справами, які забезпечують авто президента і його родину.

Крім того, власником такої моделі авто є ексзаступник Андрія Єрмака, а тепер радник Зеленського, Сергій Трофімов. Однак у нього він задокументований як модель 500, а не 560.

Список міністерства поповнили нові моделі авто

У другій половині квітня у списку міністерства додали ще деякі моделі. Вочевидь, поспіхом, бо, наприклад, там присутні автомобілі Lamborghini Asterion та Gallardo. Першу модель представили у 2014 році, але вона навіть не пішла у серію. Другу ж зняли з виробництва у 2013 році і наймолодшій автівці цієї моделі приблизно 8 років, а відтак вона не відповідає віковому критерію.

Ціна базового Shelby F-150 у понад 100 тисяч доларів не переконала чиновників Мінекономрозвитку внести його у список. Ця машинка була в переліку розкішних у 2019 році, але у подальшому чомусь звідти зникла. Вартість переробленого позашляховика у щонайменше 220 тисяч доларів, теж не стала аргументом для внесення творіння Devolro у список.



У Новінського є 2 авто Mercedes S 560 / Фото Avto-nomer

Таке авто має мільярдер Геннадій Буткевич – власник мережі супермаркетів "АТБ". Офіційно авто записане на адвоката Буткевича Олександра Наумика.

Як визначають середньоринкову вартість

"Середньоринкова вартість" – це поняття враховується при непотраплянні авто у список. Вартість розраховується у спеціальному калькуляторі на сайті Мінекономрозвитку за спеціальною формулою. Однак у цієї формули є проблеми, адже навіть новий автомобіль при купівлі відразу втрачає близько 26% вартості.

Наприклад, новий Cadillac Escalade, новіша модель ніж у Олександра Дубінського, коштує 3,8 мільйона гривень. Однак за формулою його середньоринкова вартість становить 2,8 мільйона. Чимало нових авто, які коштують більше ніж 2,25 мільйона гривень, згідно з калькулятором, просідають у ціні і не підпадають під податок.

Деякими автомобілями ця формула не працює, через їх ліквідність. Через свій імідж, репутацію, надійність, непопулярність у таксистів тощо, деякі автомобілі не втрачають ті самі 26% початкової вартості не те що по виїзду з автосалону, а й декілька років потому. Наприклад, Lexus LX450d. Його спеціальна версія Black Edition є у списку, а молодші комплектації Luxury за майже 2,9 мільйона гривень відсутні.



Lexus моделі 450d входять у список міністерства / Фото з офіційного сайту Lexus

На сайті з продажу вживаних авто, автомобілі 2018 року виробництва коштують понад 2,25 мільйона гривень. Такий позашляховик, наприклад, є у нардепа Віталія Борта і на Lexus цієї моделі пересувається Сергій Тарута та Андрій Ніколаєнко. За ці авто Lexus не потрібно платити податок.

Через "середньоринкову вартість" в МЕРТівський список також не потрапив, наприклад, новий Land Rover Defender за близько 2,3 мільйона, як у нардепа Дмитра Шпенова та Mercedes-Benz GLS 400d "ексслуги" Романа Іванісова, який згідно з калькулятором коштує новим 2,8 мільйона. У реальності коштує понад 3 мільйони гривень, а у калькуляторі після розрахунку середньоринкової вартості – 2,05.

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Реакція Міністерства економрозвитку

У переписці у форматі запит-відповідь з Міністерством економрозвитку відповіли, що "врахування комплектації взагалі не передбачене методикою підрахунку середньоринкової вартості". Тож замість якихось пояснень, виправдань чи просто підсумків – ще один, найяскравіший приклад некоректності МЕРТівського переліку.

У вересні 2020 року власник Audi Q7 виграв суд проти Київських податківців. Вони надіслали йому повідомлення про необхідність сплати податку. Логічно, його авто було в переліку тих, що підлягають оподаткуванню. Від податку власник відбився, бо довів, що у його авто об'єм не 3 літри, а 2,995 літра.



Власник Audi Q7 виграв суд / Фото з офіційного сайту Audi

У списку Мінекономрозвитку для Ferrari та Mercedes S-класу вказали об'єми двигунів по 4 літри. Однак їх власники можуть оскаржити сплату податку, бо їх двигуни насправді по об'єму не дотягують до цієї цифри. У SF90 він становить 3 990 сантиметра кубічних, а у Mercedes – 3 982.

Окрім цього, така сама можливість з'являється й власників Maybach, але там крім неточного об'єму двигуна, ще й назва автомобіля прописана неправильно, а відтак й аргументів не платити, у їх власників побільшає.

Чи зможуть платити податки справедливо

На жаль, в Україні взагалі прийнято суддями все розглядати абсолютно за формою, а не по суті і, звичайно, якщо недобросовісний суддя захоче якось викрутитися, то це буде для нього приводом взяти хабар і сказати "ну я нічого не знаю, ну там же написано не "Майбах", а "Майбаш", а чого я мав у цьому розбиратися? Замовляйте експертизу, що це 1 й той самий автомобіль".

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Наприкінці квітня до "Економічної правди" потрапив 1 з проєктів "Податкової реформи". Ним передбачається зниження середньоринкової вартості автомобілів, які підпадатимуть під податок. Невідомо чи приймуть цю версію, чи не внесуть якісь правки, які усе знищать, але сподіваємося, що дивних моментів зі списком автомобілів зрештою поменшає.