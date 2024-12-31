Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття.

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Де зараз ворожі "Шахеди"

21:38, 31 грудня Ворожі БпЛА з Херсонської у напрямку Миколаївської області, курс – північно-західний.

21:37, 31 грудня Миколаївська, Херсонська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

21:09, 31 грудня Відбій загрози.

20:53, 31 грудня Ворожі ударні БпЛА у напрямку Запоріжжя з південного сходу.