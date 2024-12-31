Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття.
Дивіться також Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні: аналіз британської розвідки
Де зараз ворожі "Шахеди"
21:38, 31 грудня
Ворожі БпЛА з Херсонської у напрямку Миколаївської області, курс – північно-західний.
21:37, 31 грудня
Миколаївська, Херсонська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
21:09, 31 грудня
Відбій загрози.
20:53, 31 грудня
Ворожі ударні БпЛА у напрямку Запоріжжя з південного сходу.
20:21, 31 грудня
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.