Як і раніше у листопаді, так і тоді Росія використала засоби авіації дальньої дії та засоби тактичної авіації з нерухомим крилом, які запускали різні типи крилатих і балістичних ракет з повітря. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міноборони Великої Британії.

Дивіться також В ГУР розповіли, скільки далекобійних ракет Росія здатна виготовляти щомісяця

Як змінилася тактика ударів Росії по Україні

Як кажуть у британській розвідці, тоді Росія атакувала крилатими ракетами SAGARIS ("Калібрами"), які вона запускала з Чорноморського флоту, й ударними безпілотниками з кількох пускових майданчиків.

Загалом під час атаки 13 грудня ворог використав приблизно 90 ракет та щонайменше 180 БПЛА.

З серпня 2024 року цілком імовірно, що Росія вирішила витратити час на створення запасів між ударами, а потім розпочати більші, менш часті хвилі ударів, а не більш часті менші атаки, які проводилися на початку року,

– зауважує розвідка.

Цілилися росіяни, як і раніше, по критичній інфраструктурі та промисловості, а ще – намагалися придушити українську ППО та атакувати аеродроми.

"Проте Росія зберігає можливість і запаси, щоб дозволити використовувати такі активи в менших кількостях, як каральний захід, з незначним попередженням або без нього", – вважають у Великій Британії.