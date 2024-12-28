Повідомляє 24 Канал з посиланням на представника ГУР МО України Андрія Юсова в етері "Новини.LIVE". Водночас загальний арсенал Росії наразі становить понад 1400 ракет.
Дивіться також Мова не про перемовини, а про припинення геноциду українців, – Юсов про дипломатію з Росією
Скільки ракет може виготовляти Росія
За словами Юсова, Росія щомісяця може виготовити:
- 40 – 50 ракет типу "Іскандер";
- 30 – 50 ракет "Калібр";
- близько 50 ракет Х-101.
Юсов підкреслив, що виготовлення цих ракет сильно залежить від імпортних компонентів. Тому суворе дотримання санкційного контролю є ключовим для обмеження військових можливостей країни-агресора.
Думати, що станом на вчора закінчився ракетний потенціал чи запас у ворога, ні, це не так, тому до кожної тривоги треба ставитись відповідально. Сили безпеки і оборони працюють над відбиттям в тому числі і повітряних атак, і повітряних загроз,
– зазначив представник ГУР
Крім того, за оцінками ГУР, на сьогодні арсенал Росії налічує приблизно 1 400 далекобійних ракет.
Скільки у Росії є ракет різних типів:
- 350 "Калібрів";
- 500 "Оніксів";
- понад 50 "Кинджалів";
- 130 "Іскандерів";
- понад 400 ракет типів Х-101, Х-55 і Х-35.