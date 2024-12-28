Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова в эфире "Новости.LIVE". В то же время общий арсенал России сейчас составляет более 1400 ракет.

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Сколько ракет может производить Россия

По словам Юсова, Россия ежемесячно может изготовить:

40 – 50 ракет типа "Искандер";

30 – 50 ракет "Калибр";

около 50 ракет Х-101.

Юсов подчеркнул, что изготовление этих ракет сильно зависит от импортных компонентов. Поэтому строгое соблюдение санкционного контроля является ключевым для ограничения военных возможностей страны-агрессора.

Думать, что по состоянию на вчера закончился ракетный потенциал или запас у врага, нет, это не так, поэтому к каждой тревоге надо относиться ответственно. Силы безопасности и обороны работают над отражением в том числе и воздушных атак, и воздушных угроз,

– отметил представитель ГУР

Кроме того, по оценкам ГУР, на сегодня арсенал России насчитывает примерно 1 400 дальнобойных ракет.

Сколько у России есть ракет разных типов: