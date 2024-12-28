Как и ранее в ноябре, так и тогда Россия использовала средства авиации дальнего действия и средства тактической авиации с неподвижным крылом, которые запускали различные типы крылатых и баллистических ракет с воздуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Великобритании.

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Как изменилась тактика ударов России по Украине

Как говорят в британской разведке, тогда Россия атаковала крылатыми ракетами SAGARIS ("Калибрами"), которые она запускала с Черноморского флота, и ударными беспилотниками с нескольких пусковых площадок.

В целом во время атаки 13 декабря враг использовал примерно 90 ракет и по меньшей мере 180 БПЛА.

С августа 2024 года вполне вероятно, что Россия решила потратить время на создание запасов между ударами, а затем начать большие, менее частые волны ударов, а не более частые меньшие атаки, которые проводились в начале года,

– отмечает разведка.

Целились россияне, по-прежнему, по критической инфраструктуре и промышленности, а еще – пытались подавить украинскую ПВО и атаковать аэродромы.

"Однако Россия сохраняет возможность и запасы, чтобы позволить использовать такие активы в меньших количествах, как карательная мера, с незначительным предупреждением или без него", – считают в Великобритании.