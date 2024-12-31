Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие.
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Где сейчас вражеские "Шахеды"
21:38, 31 декабря
Вражеские БпЛА из Херсонской в направлении Николаевской области, курс – северо-западный.
21:37, 31 декабря
Николаевская, Херсонская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
21:09, 31 декабря
Отбой угрозы.
20:53, 31 декабря
Вражеские ударные БпЛА в направлении Запорожья с юго-востока.
20:21, 31 декабря
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.