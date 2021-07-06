Законопроект назвали содержащим коррупционные риски. Соответствующее обсуждение в режиме онлайн профильный комитет провел 6 июля.

Напомним Против Шмыгаля открыли производство из-за COVID-фонда, – СМИ

У правительства хотят забрать полномочия

Законопроект №5052 в феврале подал инициатор премьер Денис Шмыгаль. Документ предусматривает передачу 54 полномочий, которые сейчас выполняет правительство, центральным органам исполнительной власти и другим государственным органам.

Народные депутаты во время обсуждения высказали ряд замечаний. Например, что передача министерствам функции принятия нормативно-правовой базы для того или иного центрального органа не будет прозрачной и породит злоупотребления.

Комитет принял решение признать законопроект содержащим коррупционные риски.

Там отмечают, некоторые нормы породят коллизию и конкуренцию между различными уровнями власти. В частности в таких законах:

"О местных государственных администрациях",

"О государственной службе",

"О зерне и рынке зерна в Украине".

Лишение полномочий Кабмина: о чем законопроект