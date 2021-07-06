Законопроект назвали содержащим коррупционные риски. Соответствующее обсуждение в режиме онлайн профильный комитет провел 6 июля.
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У правительства хотят забрать полномочия
Законопроект №5052 в феврале подал инициатор премьер Денис Шмыгаль. Документ предусматривает передачу 54 полномочий, которые сейчас выполняет правительство, центральным органам исполнительной власти и другим государственным органам.
Народные депутаты во время обсуждения высказали ряд замечаний. Например, что передача министерствам функции принятия нормативно-правовой базы для того или иного центрального органа не будет прозрачной и породит злоупотребления.
Комитет принял решение признать законопроект содержащим коррупционные риски.
Там отмечают, некоторые нормы породят коллизию и конкуренцию между различными уровнями власти. В частности в таких законах:
- "О местных государственных администрациях",
- "О государственной службе",
- "О зерне и рынке зерна в Украине".
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- Законопроект в Раде 9 февраля зарегистрировал Денис Шмыгаль.
- В пояснительной записке говорится, что документ разработали для разгрузки правительства от рассмотрения ведомственных, операционных и технических вопросов.
- Правительство по этому законопроекту в частности хотят лишить полномочий определять фонд зарплат в местных государственных администрациях, а Минкульту передадут полномочия предоставлять разрешение на перемещение памятников национального значения.