Зачем опубликовали фото Медведчука из Ялты

Судьбу Медведчука прокомментировал начальник Службы безопасности Украины Василий Малюк. После полномасштабного вторжения России в Украину жизнь кума Владимира Путина кардинально изменилась.

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Малюк прокомментировал фотографии Медведчука с женой Оксаной Марченко, где те едят в заведении в оккупированной Ялте. Начальник СБУ предполагает, что Кремль мог специально "засветить" нардепа, чтобы показать, что тот еще жив.

Заказал яичницу в одном небольшом кафе – вот и все обстоятельства. Сначала извините, тюрьма и вши, потом – обмен, а потом – яичница в Крыму. До этого он был "королем жизни". По крайней мере, он себя так чувствовал,

– сказал Малюк.

Кроме того, чиновник уверен, что Медведчук встречался с Путиным.

Судьбу Медведчука может повторить Богуслаев

Глава СБУ также рассказал, что бывший президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев может пойти по стопам Медведчука. В настоящее время бизнесмен находится под стражей. Однако учитывая его возраст такая мера пресечения вообще может стать "пожизненным заключением".

Поэтому существует вероятность, что после всех допросов Богуслаева обменяют на украинских военных. Напомним, что его подозревают в государственной измене и коллаборационизме.