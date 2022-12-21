Учитывая возраст мера пресечения для Богуслаева может стать для него "пожизненным заключением". Об этом в интервью заявил глава СБУ Василий Малыш.

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Это такой фигурант любопытный. Ему 84 года. Думаю, что содержание под стражей, как мера пресечения, может стать "пожизненным заключением". Я не хочу ничего сказать, но на все Божья воля. Но я к тому, что он, вероятно, даст все показы и станет качественным обменным фондом,

– сказал Малыш.

Так что Богуслаев может повторить судьбу кума Путина Виктора Медведчука и сделать хоть какое-нибудь хорошее дело – вернуть домой наших героев.

Почему Богуслаева задержали

Президента "Мотор Сичи" подозревают в государственной измене и коллаборационной деятельности. По данным следствия, он продавал украинскую продукцию россиянам. С которой те изготовляли и ремонтировали ударные вертолеты, которые затем привлекли к вторжению в Украину.

Более того, выяснилось, что у Богуслаева есть российское гражданство, индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России и недвижимость в Москве. При этом сам бизнесмен все обвинения отрицает. В настоящее время он находится под стражей до 11 февраля.