Богуслаев находится под стражей. СБУ подозревает его в коллаборационной деятельности и пособничестве России. Потому суд арестовал его активы в Украине.

Кстати , Президент "Мотор Сечи" Богуслаев скрывал недвижимость в Москве, - "Схемы"

Дорогие имения семьи Богуслаева

Однако журналисты выяснили, что существует еще европейское имущество семьи. По информации "Схем", семья Богуслаевых имеет в собственности целый ряд элитной недвижимости во Франции: апартаменты и имение на Лазурном побережье.

Это имущество родственники экспрезидента Мотор-Сичи получили во время его управления украинским стратегическим предприятием в течение 34 лет. Расследователи утверждают, что имущество там на 250 миллионов.

Что известно о задержании Богуслаева

Осенью Богуслаеву объявили о подозрении в коллаборационизме и госизмене. Более того, установили, что он имеет российское гражданство .

Также выяснили, что Богуслаев имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России – платит налоги государству-агрессору, которое убивает украинцев.

Продукцию украинского предприятия он предоставлял россиянам для производства и ремонта ударных вертолетов, массово применявшихся для полномасштабного вторжения.

Кстати, впоследствии Украина национализировала пять предприятий, среди которых "Мотор Сич" и "Укрнафта".

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