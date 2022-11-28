Богуслаєв наразі перебуває під вартою. СБУ підозрює його у колабораційний діяльності та пособництві Росії. Тому суд арештував його активи в Україні.
До речі Президент "Мотор Січі" Богуслаєв приховував нерухомість в Москві, – "Схеми"
Дорогі маєтки родини Богуслаєва
Однак журналісти з'ясували, що є ще європейське майно родини. За інформацією "Схем", родина Богуслаєвих має у власності цілу низку елітної нерухомості у Франції: апартаменти та маєток на Лазуровому узбережжі.
Це майно родичі експрезидента "Мотор-Січі" отримали під час його управління українським стратегічним підприємством протягом 34 років. Розслідувачі стверджують, що майна там на 250 мільйонів.
Що відомо про затримання Богуслаєва
- Восени Богуслаєву оголосили про підозру у колабораціонізмі та держзраді. Ба більше, встановили, що він має російське громадянство.
- Також з'ясували, що Богуслаєв має індивідуальний податковий номер платника податків у Росії – платить податки державі-агресорці, яка вбиває українців.
- Продукцію українського підприємства він надавав росіянам для виробництва та ремонту ударних вертольотів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення.
До речі, згодом Україна націоналізувала 5 підприємств, серед яких "Мотор Січ" та "Укрнафта".
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