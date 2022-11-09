Нерухомість у столиці країни-окупантки Богуслаєв мав ще з 2002 року. Мовиться щонайменше про 2 об'єкти.
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Крім громадянства Росії президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв приховував нерухомість в Москві, яку мав з 2002 року. Обидва об'єкти розташовані в Хорошевському районі Москви,
– мовиться у повідомленні.
Вартість квартири оцінюють у 350 тисяч доларів.
Звичайно ж, нерухомість у Москві Богуслаєв не вказав у своїх майнових деклараціях, які подавав, поки був народним депутатом України з 2006 по 2019 роки.
Богуслаєва підозрюють у колабораціонізмі та держзраді
Восени 2022 року Богуслаєву оголосили про підозру у колабораціонізмі та держзраді. Окрім того, вдалося встановити, що він має російське громадянство. Також з'ясували, що Богуслаєв має індивідуальний податковий номер платника податків у Росії – платить податки державі-агресорці, яка вбиває українців.
У жовтні стало відомо, що Богуслава підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації.
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