Недвижимость в столице страны-оккупантки Богуслаев имел еще с 2002 года. Речь по меньшей мере о 2 объектах.

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Кроме гражданства России, президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев скрывал недвижимость в Москве, которую имел с 2002 года. Оба объекта расположены в Хорошевском районе Москвы,

– говорится в сообщении.

Стоимость квартиры оценивается в 350 тысяч долларов.

Конечно же, недвижимость в Москве Богуслаев не указал в своих подаваемых имущественных декларациях, пока был народным депутатом Украины с 2006 по 2019 годы.

Богуслаева подозревают в коллаборационизме и госизмене

Осенью 2022 года Богуслаеву объявили о подозрении в коллаборационизме и госизмене. Кроме того, удалось установить, что он имеет российское гражданство. Также выяснили, что Богуслаев имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России – платит налоги государству-агрессору, которое убивает украинцев.

В октябре стало известно, что Богуслав подозревается в незаконной поставке товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

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