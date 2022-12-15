Так судья Оксана Голуб удовлетворила ходатайство следователя ГСУ Службы безопасности Украины. Таким образом, "предохранение" Богуслаеву продлили до 11 февраля 2023 года.

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Заседание было закрытым

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Прокуроры подали соответствующее ходатайство, поскольку должны были озвучивать информацию, содержащую государственную тайну. Речь идет о сведениях о госзаказе оборонного комплекса. Однако решение объявляли открыто.

Сам Богуслаев от комментариев отказался. Его адвокат Руслан Волынец отметил, что должны получить полное решение суда, а затем будут думать об обжаловании.

Кстати, ранее Киевский апелляционный суд не изменил решение Шевченковского суда Киев. Мера пресечения Богуслаеву осталась в силе, хотя ее и пытались обжаловать. Экспрезидент и дальше все возражал.

Дело Богуслаева: что известно