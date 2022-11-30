Минобороны назначило новое руководство "Мотор Сич"

Приказом Министра внесены изменения в устав предприятия. Об этом свидетельствует приказ Минобороны, утвержденный 28 ноября 2022 года.

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Также были досрочно прекращены полномочия членов Наблюдательного совета, председателя и членов Совета директоров. Прекращены полномочия и уволен с должности президента акционерного общества Вячеслав Богуслаев.

Приказом Министра обороны Украины Генеральным директором предприятия назначен Алексей Никифоров,

– заявили в Минобороны.

Кроме того, был избран новый состав наблюдательного совета и его председатель – заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко, который уже провел первое заседание. В новообразованный Наблюдательный совет предприятия также вошли:

Роман Коновалов

Сергей Корж

Юрий Пащенко

Юрий Шаповал

Все зарегистрированные изменения содержатся в Государственном реестре. И теперь стратегическое предприятие будет работать в режиме 24/7 для удовлетворения оборонных потребностей государства.

Что известно о задержании Богуслаева

Осенью тогда еще президенту "Мотор-Сич" Вячеславу Богуслаеву объявили о подозрении в коллаборационизме и госизмене. Более того, установили, что он имеет российское гражданство.

Также выяснили, что Богуслаев имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России – платит налоги государству-агрессору, которое убивает украинцев.

Продукцию украинского предприятия он предоставлял россиянам для производства и ремонта ударных вертолетов, массово применявшихся для полномасштабного вторжения.

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