Міноборони призначило нове керівництво "Мотор Січі"
Наказом міністра внесені зміни у статут підприємства. Про це свідчить наказ Міноборони, затверджений 28 листопада 2022 року.
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Також було достроково припинено повноваження членів Наглядової ради, голови та членів Ради директорів. Припинені повноваження та звільнений з посади президента акціонерного товариства В'ячеслав Богуслаєв.
Наказом Міністра оборони України Генеральним директором підприємства призначений Олексій Нікіфоров,
– заявили в Міноборони.
Крім того, був обраний новий склад наглядової ради та її голова – заступника міністра економіки України Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання. До новоствореної Наглядової ради підприємства також увійшли:
- Роман Коновалов
- Сергій Корж
- Юрій Пащенко
- Юрій Шаповал
Усі зареєстровані зміни містяться в Державному реєстрі. І відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави.
Що відомо про затримання Богуслаєва
- Восени тоді ще президенту "Мотор-Січі" В'ячеславу Богуслаєву оголосили про підозру у колабораціонізмі та держзраді. Ба більше, встановили, що він має російське громадянство.
- Також з'ясували, що Богуслаєв має індивідуальний податковий номер платника податків у Росії – платить податки державі-агресорці, яка вбиває українців.
- Продукцію українського підприємства він надавав росіянам для виробництва та ремонту ударних вертольотів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення.
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