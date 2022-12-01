Соответствующую информацию журналистам сообщил адвокат Богуслаева Руслан Волынец. Сам Богуслаев отрицает свою вину.

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Что решил суд

"Сегодняшнее (от 30 ноября – 24 канал) решение апелляции оставило в силе решение Шевченковского суда Киева, соответственно, мера пресечения осталась в силе, а именно — содержание под стражей,

– заявил Волынец.

По словам самого Богуслаева, отрицающего свою вину, его должность не предусматривала права распоряжаться имуществом предприятия.

"Есть функция главного конструктора, которую мне предоставил Кабмин, есть служебное положение, определяющее мои возможности. Я проектирую 17 лет, а следователи думают, что я управляю "Мотор Сичью", – отметил бывший президент "Мотор Сич".

Также чиновник пожаловался, что:

"почетный президент – это общественная нагрузка, координация пяти заводов";

мол, он не имеет права продавать или покупать, а только создает чертежи, "по которым летает сегодня 70 вертолетов".

"Когда первый допрос был, я сказал, что вы арестовали главного конструктора, а не хозяйственного деятеля… За сорок дней – никакой помощи. Каждый день я говорю: мне нужна капельница, УЗИ, у меня тромбы, кровь течет", – сказал В' ячеслав Богуслаев.

Его адвокат также посетовал, что якобы в содержании под стражей нет нужды. В частности, потому, что Мотор Сичью уже управляют другие люди.

Руслан Волынец также сказал, что условия содержания Богуслаева удовлетворительны, однако ему нужно медицинское обследование. Адвокат не признает и копию документов из СМИ о российском паспорте Богуслаева. Хотя раньше говорил, что якобы у его клиента есть российский паспорт, но он не обсуждал это с ним.

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