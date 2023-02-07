За даними Служби безпеки України, компанії жінки Медведчука перераховували на росгвардію мільйонні суми. Також вони фінансували так зване російське "МВД" в тимчасово окупованому Криму.

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Що відомо про діяльність Марченко

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України,

– мовиться в повідомленні.

За даними Служби безпеки України:

саме дружина Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді, є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті;

саме ці компанії та підприємство переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та так званого "МВД Росії" в тимчасово окупованому Криму.

Відомо, що компанії Марченко перерахували в Росію понад 50 мільйонів у гривневому еквіваленті. Ці гроші вони передали окупантами нібито за "охорону нерухомості Медведчука" на території Криму та у вигляді оплати "податків і зборів".

Як реалізовували схему