Украинские СМИ распространили информацию о причастности СБУ к подрыву коллаборанта Сергея Дидоводюка. Однако в пресс-службе СБУ в комментарии 24 Каналу это не подтвердили, но и не исключили.

Кстати говоря Партизаны передали огненный "привет": детали ликвидации коллаборанта Дидоводюка под Мелитополем

О "хлопке" – после победы

СБУ отмечает, что все детали относительно "хлопка" смогут рассказать после победы. Однако, учитывая некоторые случаи, происходящие на временно оккупированных территориях, коллаборанты должны понимать одно.

Для них лучше оказаться в украинской тюрьме, чем на концерте Кобзона. Как неоднократно отмечал глава СБУ Василий Малюк, хлопок пылал, пылает и будет пылать,

– отметили в СБУ.

Что известно о подрыве Дидоводюка