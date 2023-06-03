Украинские СМИ распространили информацию о причастности СБУ к подрыву коллаборанта Сергея Дидоводюка. Однако в пресс-службе СБУ в комментарии 24 Каналу это не подтвердили, но и не исключили.
Кстати говоря Партизаны передали огненный "привет": детали ликвидации коллаборанта Дидоводюка под Мелитополем
О "хлопке" – после победы
СБУ отмечает, что все детали относительно "хлопка" смогут рассказать после победы. Однако, учитывая некоторые случаи, происходящие на временно оккупированных территориях, коллаборанты должны понимать одно.
Для них лучше оказаться в украинской тюрьме, чем на концерте Кобзона. Как неоднократно отмечал глава СБУ Василий Малюк, хлопок пылал, пылает и будет пылать,
– отметили в СБУ.
Что известно о подрыве Дидоводюка
- 2 июня при взрыве авто во временно оккупированной Михайловке под Мелитополем Запорожской области погиб коллаборант Сергей Дидоводюк и его 33-летняя дочь.
- Предатель развлекал оккупантов в своем генделыке под названием "Гетман".
- Его смерть была организована бойцами С.Р.О.К. (смерть российским оккупантам и коллаборантам). Они смогли выследить и взорвать коллаборанта Дидоводюка.
- Его дочь Яна также была активной коллаборанткой и покровительницей так называемого "главы военно-гражданской администрации пгт Михайловка" Вячеслава Биднякова.