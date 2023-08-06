На кадрах видно наслідки атаки Кримського мосту. Їх опублікував дослідник Брейді Ефрік.
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Як зараз виглядає Кримський міст
Зусилля Росії відремонтувати пошкоджений Кримський міст можна побачити на останніх супутникових знімках Керченської протоки,
– написав Ефрік.
Кримський міст сьогодні / кадр Брейді Ефрік
Американський аналітик Олівер Александер заявив, що супутниковий знімок із високою роздільною здатністю краще показує пошкодження залізничного мосту внаслідок другого вибуху невідомого дрона, який стався 17 липня.
"Приблизно 10-метрова ділянка південної огорожі та доріжки поруч із двома залізничними коліями відсутні. Немає ознак будь-яких фактичних пошкоджень колій", – зазначив Александер.
Що відбувається на Кримському мосту: останні новини
- Нещодавно у мережі показали, як росіяни відчайдушно намагаються полагодити Кримський міст після атак України. На супутникових кадрах помітно, що вороги таки стягнули на міст свою техніку.
- Російські загарбники побоюються нових ударів по Кримському мосту. З цією метою вони вирішили перекрити рух цією незаконною конструкцією. Ба більше, закликають "зберігати спокій".
- Наразі росіяни додатково посилюють охорону Кримського мосту. Ймовірно, вони нарешті приходять до розуміння, що цей міст обов'язково знищать.