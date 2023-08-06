На кадрах видно наслідки атаки Кримського мосту. Їх опублікував дослідник Брейді Ефрік.

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Як зараз виглядає Кримський міст

Зусилля Росії відремонтувати пошкоджений Кримський міст можна побачити на останніх супутникових знімках Керченської протоки,

– написав Ефрік.



Кримський міст сьогодні / кадр Брейді Ефрік

Американський аналітик Олівер Александер заявив, що супутниковий знімок із високою роздільною здатністю краще показує пошкодження залізничного мосту внаслідок другого вибуху невідомого дрона, який стався 17 липня.

"Приблизно 10-метрова ділянка південної огорожі та доріжки поруч із двома залізничними коліями відсутні. Немає ознак будь-яких фактичних пошкоджень колій", – зазначив Александер.

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