Нові кадри з супутника показав співробітник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Афрік. Варто додати, що джерела 24 Каналу відразу після руйнувань запевняли, що ворогам вдасться відновити міст не раніше, ніж за 1 – 2 роки.

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Що видно на нових супутникових знімках

Поточний ремонт Кримського мосту можна побачити на нових супутникових знімках Керченської протоки,

– заявив Бреді Афрік.



Як росіяни ремонтують Кримський міст

Варто зауважити, що фото з супутника датоване 30 липня 2023 року. На ньому видно, що міст ще далекий до відремонтованого стану. Адже зруйнований проліт мосту так і виглядає не відновленим.

Хоча у Росії спочатку заявляли, що нібито відремонтують міст вже до 1 липня 2023 року. Та після другої атаки на міст 17 липня, заявили, що, мовляв, не встигають з термінами. Тепер Кремль зобов'язався поремонтувати міст нібито до 31 грудня 2023 року.

Атака по Кримському мосту: коротко