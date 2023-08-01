Проте ефективність такого захисту від морських дронів можна буд перевірити тільки на практиці. Про це керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу.

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Потрібно спробувати

Він нагадав, що це вже третє масштабне посилення охорони Кримського мосту. Всі ці дії – виконання розпоряджень Владіміра Путіна.

Але ми бачимо, що ці розпорядження недовиконуються. В результаті це добре для нас, тому що міст залишається вразливим. Проте певні перешкоди для надводних дронів ці загородження матимуть,– підкреслив військовий експерт.

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Теоретично ці загородження можна розбити, тим більш, що в атаці можуть бути залучені декілька морських дронів. Однак для того, щоб в цьому пересвідчитись, треба спробувати.

"Ці загородження можна спробувати подолати. Усе залежить від ресурсу, який потрібно залучити для цього, часу та відповідних тестувальних запусків дронів. І після цього можна пробувати проривати та доруйновувати Кримський міст", – наголосив Олександр Мусієнко.

Зверніть увагу! Окупанти, встановлюючи загороджувальні бони, сподіваються, що вони захистять Кримський міст зокрема від зброї НАТО та гідроциклів, які модернізовані під дрони-камікадзе.

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