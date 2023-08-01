Однако эффективность такой защиты от морских дронов можно проверить только на практике. Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу.

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Нужно попробовать

Он напомнил, что это уже третье масштабное усиление охраны Крымского моста. Все эти действия – исполнение предписаний Владимира Путина.

Но мы видим, что эти предписания недовыполняются. В результате это хорошо для нас, потому что мост остается уязвимым. Однако некоторые препятствия для надводных дронов эти заграждения будут иметь, – подчеркнул военный эксперт.

Военный эксперт предположил, помогут ли новые заграждения защитить Крымский мост: смотрите видео

Теоретически эти заграждения можно разбить, тем более что в атаку могут быть вовлечены несколько морских дронов. Однако для того, чтобы в этом убедиться, нужно попробовать.

"Эти заграждения можно попытаться преодолеть. Все зависит от ресурса, который нужно привлечь для этого, времени и соответствующих тестирующих запусков дронов. И после этого можно пробовать прорывать и доразрушать Крымский мост", – подчеркнул Александр Мусиенко.

Обратите внимание! Оккупанты, устанавливая заградительные боны, надеются, что они защитят Крымский мост, в частности, от оружия НАТО и гидроциклов, модернизированных под дроны-камикадзе.

"Хлопок" на Крымском мосту