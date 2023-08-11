Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов. Він вивчив супутникові знімки та геолокацію місця вибуху.

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Вибух міг статися не на "складі піротехніки"

За словами Крутова, вибух на території Загорського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді стався не в будівлі, де був склад піротехнічної компанії "Піро-Росс", як стверджували російські правоохоронні органи, а по сусідству.

На супутникових знімках видно, що будівля, в якій був склад, – ціла. Своєю чергою, вирва від вибуху розміщена поруч, де стояла інша будівля. Інформації про те, що було в ній, на Wikimapia немає. Водночас журналіст не відкидає ймовірності того, що цю будівлю теж орендувала компанія "Піро-Росс".

Директора компанії "Піро-Росс" Сергія Чанкаєва після "бавовни" затримали. У квітні 2023 року компанію визнали банкрутом, після чого замість Чанкаєва призначили конкурсного керівника. До допиту директор "Піро-Росс" також стверджував, що вибух стався на сусідньому складі, де зберігалися металеві труби.

Слідчі, які затримали Чанкаєва, провели обшук. На відео, яким Слідчий комітет супроводжував новину про затримання посадовця, вони зазирали в коробки у напівзруйнованому приміщенні. Ті виглядали цілими, попри те, що внаслідок вибуху сильні руйнування були навіть у сусідньому цеху.

Дивіться супутникові знімки місця події

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