Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що це цілком закономірний процес. Росія не здатна повністю вберегтися від таких інцидентів. А вони відбуватимуться все частіше.

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Звісно, що Україна ніяк не причетна до вибухів на території Росії. Окупанти самі розпочали масштабну війну, а тепер відчувають справедливі наслідки.

Давайте одразу скажемо, що Україна не воює на території Росії. На території Росії воює сама Росія. Вона сама себе знищить. Це однозначно. Ми лише можемо з вами додатково давати консультативні послуги людям, які кажуть про те, як треба знищити росіянами Росію. Не більше, але й не менше,

– зауважив Подоляк.

Безпілотників буде ще більше

Як наголосив Подоляк, кількість інцидентів схожих на вибух у Сергієвому Посаді буде збільшуватися. Там вдалося уразити потужне військове виробництво, на якому виробляли, зокрема й снаряди та певні ракети. Це все раптово вибухнуло.

Російські військові об'єкти все частіше страждатимуть від невстановлених безпілотників. Зараз за допомогою цих апаратів вдається відстежувати системи ППО та дізнаватись іншу корисну інформацію. А з часом ефективність таких ударів також зростатиме.

Безумовно хочу сказати, що українські спецслужби – і ГУР, і СБУ – мають достатньо ефектну мережу в Росії. Можуть цією мережею ефектно користуватися. Думаю, що кількість таких інцидентів буде зростати,

– наголосив Подоляк.

Аналогічна ситуація відбувається і в Чорному морі. Зараз видається, що домінування Росії в цій акваторії стає все слабшим. А кораблі окупантів постійно зустрічаються із "дружніми" надводними дронами.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком дивіться о 17:00 на ютубі 24 Каналу.

Вибухи в Росії: коротко