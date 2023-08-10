Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что это вполне закономерный процесс. Россия не способна полностью уберечься от таких инцидентов. А они будут происходить все чаще.

Смотрите также Страна коричневых линий: почему Россия не вернет контроль над собственными границами

Конечно, Украина не имеет отношения к взрывам на территории России. Оккупанты сами начали масштабную войну, а теперь ощущают справедливые последствия.

Давайте сразу скажем, что Украина не воюет на территории России. На территории России воюет сама Россия. Она сама себя уничтожит. Это однозначно. Мы только можем с вами дополнительно давать консультативные услуги людям, которые говорят о том, как нужно уничтожить россиянами Россию. Не больше, но и не меньше,

– заметил Подоляк.

Беспилотников будет еще больше

Как отметил Подоляк, количество инцидентов похожих на взрыв в Сергиевом Посаде будет увеличиваться. Там удалось поразить мощное военное производство, на котором делали, в том числе снаряды и определенные ракеты. Это все внезапно взорвалось.

Российские военные объекты все чаще будут страдать от неустановленных беспилотников. Сейчас с помощью этих аппаратов удается отслеживать ПВО и узнавать другую полезную информацию. А со временем эффективность таких ударов будет расти.

Безусловно, хочу сказать, что украинские спецслужбы – и ГУР, и СБУ – имеют достаточно эффектную сеть в России. Могут этой сетью эффектно пользоваться. Думаю, что количество таких инцидентов будет расти,

– подчеркнул Подоляк.

Аналогичная ситуация происходит и в Черном море. Сейчас доминирование России в этой акватории становится все слабее. А корабли оккупантов постоянно встречаются с "дружескими" надводными дронами.

Обратите внимание! Полное интервью с Михаилом Подоляком смотрите в 17:00 на ютубе 24 Канала.

Взрывы в России: коротко