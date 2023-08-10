Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что это вполне закономерный процесс. Россия не способна полностью уберечься от таких инцидентов. А они будут происходить все чаще.
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Конечно, Украина не имеет отношения к взрывам на территории России. Оккупанты сами начали масштабную войну, а теперь ощущают справедливые последствия.
Давайте сразу скажем, что Украина не воюет на территории России. На территории России воюет сама Россия. Она сама себя уничтожит. Это однозначно. Мы только можем с вами дополнительно давать консультативные услуги людям, которые говорят о том, как нужно уничтожить россиянами Россию. Не больше, но и не меньше,
– заметил Подоляк.
Беспилотников будет еще больше
Как отметил Подоляк, количество инцидентов похожих на взрыв в Сергиевом Посаде будет увеличиваться. Там удалось поразить мощное военное производство, на котором делали, в том числе снаряды и определенные ракеты. Это все внезапно взорвалось.
Российские военные объекты все чаще будут страдать от неустановленных беспилотников. Сейчас с помощью этих аппаратов удается отслеживать ПВО и узнавать другую полезную информацию. А со временем эффективность таких ударов будет расти.
Безусловно, хочу сказать, что украинские спецслужбы – и ГУР, и СБУ – имеют достаточно эффектную сеть в России. Могут этой сетью эффектно пользоваться. Думаю, что количество таких инцидентов будет расти,
– подчеркнул Подоляк.
Аналогичная ситуация происходит и в Черном море. Сейчас доминирование России в этой акватории становится все слабее. А корабли оккупантов постоянно встречаются с "дружескими" надводными дронами.
Взрывы в России: коротко
- В последние месяцы на территории России участились случаи различных непонятных инцидентов. Там очень часто фиксируют полеты разных хороших беспилотников.
- 30 июля беспилотник повредил одну из башен делового центра в "Москва-Сити". 1 августа прилет повторился.
- А уже 9 июля масштабный взрыв прогремел в городе Сергиев Посад, что в 70 километрах от Москвы. Огромный "гриб" зафиксировали на Загорском оптико-механическом заводе.