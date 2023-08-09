Загорский оптико-механический завод входит в холдинг "Швабе". Подробнее о нем – расскажет 24 Канал.

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Что известно о Загорском оптико-механическом заводе

Загорский оптико-механический завод входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех". Он является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.

На заводе производили оптические прицелы, тепловизоры (на импортных матрицах) и головки самонаведения ракет, бинокли, а также приборы ночного видения.

Также известно, что на предприятии есть собственное конструкторское подразделение, которое ответственно за проведение ряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Кстати, на этом заводе также делали фейерверки к 9 мая, которые взорвались. Компания, которая их производила, банкрот и имеет большие долги.

Взрывы возле Москвы 9 августа: что известно

  • Врзле Москвы произошел сильный взрыв 9 августа. Инцидент состоялся на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде.
  • РосСМИ заявили, что на место взрыва на заводе выехал губернатор Подмосковья. Пострадали не менее 18 человек.
  • По официальной версии, взрыв в Подмосковье произошел из-за "человеческого фактора".
  • Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 25 человек.
  • Кстати, в результате взрыва в соседних домах выбило окна.
  • Пропагандисты сообщили, что в Сергиевом Посаде объявили эвакуацию.
  • По состоянию на 13:00 уже известно, что количество пострадавших после взрыва возросло до 42 человек.